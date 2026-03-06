הנחיות לשבת הקרובה פיקוד העורף

פיקוד העורף פרסם סרטון מיוחד לקראת השבת הקרובה המיועד לכלל אזרחי ישראל, ובו הנחיות כיצד להישאר מחוברים להתרעות ולהודעות החירום גם במהלך השבת.

מטרת ההנחיות היא לאפשר קבלת התרעות מבלי לבצע פעולות במהלך השבת. בפיקוד העורף ממליצים להשאיר טלפון נייד פועל במהלך השבת כדי לקבל את הודעות החירום.

לדבריהם, ההודעות מתקבלות בכל מכשיר מדור 4 ומעלה וכן בטלפונים כשרים. במקרה שההודעות אינן מתקבלות מומלץ לעדכן את גרסת הטלפון.

עוד מומלץ להשאיר טלפון נוסף במרחב המוגן לצורך קבלת הודעת היציאה ממנו. בפיקוד העורף מציינים כי רצוי להשאיר את המכשיר בטעינה וכן להתקין במכשירים המתאימים את יישומון פיקוד העורף.

בנוסף ניתן לקבל התרעות גם באמצעות המחשב הביתי. לשם כך יש להיכנס לפורטל החירום הלאומי, להפעיל התרעות קוליות, לבחור בלשונית "התרעות" ולהגדיר את שם היישוב הרלוונטי, תוך השארת האתר פתוח על צג המחשב וכיבוי מצב השינה.

אפשרות נוספת היא להשאיר מכשיר רדיו פועל על אחד מתדרי הגל השקט, כדי לשמוע הודעות חירום במקרה הצורך.

בפיקוד העורף מדגישים כי המציאות הביטחונית מחייבת דריכות גם במהלך השבת, ומוסיפים כי יש לפעול בזמן לפי ההנחיות ובכך לשמור על החיים.