סמ"ר אור דמרי, בן 20 ממושב לימן, לוחם צמ"ה באוגדה 91 בחיל ההנדסה הקרבית הוא הלוחם השני שנהרג מירי לעבר כוח שהגיע לחלץ טנק בליל שבת בדרום לבנון.

ממשפחתו של דמרי נמסר כי "אנו המומים מהאסון ולא מעכלים את האובדן של בננו האהוב. לא נתפס". אימו כתבה: "האור שלנו כבה".

"בצער עמוק ובלב שבור, מושב לימן מרכין ראש עם נפילתו של אור בגבול לבנון", נמסר מהמושב. "קהילת לימן כולה המומה וכואבת את האובדן הכבד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד ללוחם: "אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של סמ"ר אור דמרי, לוחם צמ"ה באוגדה 91 של חיל ההנדסה הקרבית, שנפל בקרב בדרום לבנון. אור לחם בגבורה יחד עם רס"ל מאהר ח'טאר ז"ל, שנפל גם הוא באותה התקרית, למען הגנה על יישובי ותושבי הצפון מפני ארגון הטרור האכזר חיזבאללה. מדינת ישראל מצדיעה ללוחמינו הגיבורים שניצבים בחזית כדי להגן על אזרחי ישראל".

האירוע הקשה התרחש במוצב מגן צבעוני הסמוך למרגליות שברכס רמים. כוח של הנדסה קרבית שכלל שני דחפורי D9 יצא לחלץ טנק של גדוד 601 שנתקע. במהלך החילוץ, נפגע אחד מדחפורי ה-D9 של אוגדה 91, ייתכן מפצמ"ר שפגע במכל דלק או מטיל, מה שגרם למותם של שני הלוחמים.

בתגובה לתקרית הקשה הופעלו מטחי אש כבדים והותקפו מטרות רבות באמצעות מטוסי קרב באזור.

בתקרית כאמור נהרג גם רס"ל מאהר חטאר, בן 38 ממג'דל שמס ונפצע קל גם קצין לוחם. אלפים השתתפו אתמול בהלווייתו של רס"ל חטאר. הוא חלל צה"ל הראשון ממג'דל שמס שבצפון רמת הגולן. חטאר הותיר אחריו אישה ושני ילדים.