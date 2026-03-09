זירת נפילה באזור המרכז TPS

ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה פרסם הערב (שני) הודעה רשמית לאחר ששיגר מטח רקטות לעבר אזור המרכז.

"בתגובה לתוקפנות הישראלית שכוונה לעשרות ערים ועיירות בלבנון ולדאחייה של ביירות, חיזבאללה תקף בשעה 17:00 עם מטח טילים איכותיים את תחנת התקשורת הלווינית השייכת לצבא האויב בעמק האלה, 160 ק"מ מגבול לבנון". דקות אחדות אחרי התקיפה הודיע צה"ל כי מטוסי חיל האוויר השמידו את המשגרים מהם בוצעו השיגורים לעבר ישראל

בתוך כך ממשלת לבנון הציעה לקיים שיחות ישירות עם ישראל, באמצעות ממשל טראמפ, כדי לסיים את המלחמה ולהגיע להסכם שלום. כך אמרו חמישה גורמים המעורים בנושא ל"אקסיוס". לפי הגורמים, התגובות הן של ארצות הברית והן של ישראל היו סקפטיות מאוד.

במד"א דיווחו כי ארבעה בני אדם נפצעו באורח קל במטח מלבנון - בהם גבר בן 32 שנפצע מחפץ שעף עליו ואישה בת 38 עם חבלה ברגל. כל הפצועים פונו לבתי החולים קפלן ברחובות ואסף הרופא בצריפין כשהם סובלים מפגיעות הדף ורסיסי זכוכית.

מוקדם יותר ביקר שר הביטחון ישראל כ"ץ בפיקוד צפון ועודכן על חיסול מפקד יחידת נסר בחיזבאללה, אבו חוסיין ראעב, במהלך תקיפת צה"ל הלילה.

בנוסף עודכן השר כי כ-650 אלף תושבים התפנו מהדאחייה בביירות, ועוד כחצי מיליון מדרום לבנון.

כ"ץ מסר כי "ההחלטה ללכת מיד קדימה ולהגן על היישובים זו החלטה שהיא נכונה מוסרית, מבצעית, והיא גם מאפשרת את ההמשך, והיא נותנת ביטחון ליישובים שמה שהיה לא יחזור. אין פינוי, אין נטישה, כל אחד נשאר על אדמתו, בבית שלו, בכל מקום שהוא נמצא. זו המשימה מספר אחת - להגן על היישובים ולתת להם את הביטחון מפני פשיטות ומפני ירי נ"ט".

לדבריו, "מהנקודה הזאת, בהחלט צריך לא רק שלא לסגת מול חיזבאללה, אלא לנצל את ההזדמנות כדי להכות בו. אנחנו מכים בו ונכה בו. תכינו את התוכניות המבצעיות כדי להכות ולגבות ממנו מחירים ולסכל יכולות שלו. העובדה שמיליון לבנונים התפנו מבתיהם בדרום לבנון ובדאחייה מעידה על עוצמתו של צה"ל ועל יכולת ההרתעה של צה"ל.