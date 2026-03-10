טנק של צה"ל שהיה על מוביל טנקים נפגע בצהריים (שלישי) מירי שבוצע מלבנון לעבר אזור רכס רמים.

בנס גדול, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך נזק נגרם לכלי הרק"ם. התקרית אירעה בעת שהטנק היה בשלבי שינוע לוגיסטיים.

הערכה כי מדובר בירי מדויק של טיל נגד טנקים ששוגר לעבר המוביל האיטי והפגיע יחסית.

במקביל בוחנים בצה"ל האם הפגיעה היא תוצאה של פגז מרגמה או רקטה שפגעה סמוך לכלי או בו ישירות כחלק ממטח לעבר האזור.

בתוך כך, כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

אמש, כוחות חטיבה 769, זיהו חוליית מחבלי חיזבאללה, ותוך זמן קצר, חיל האוויר תקף וחיסל את חוליית המחבלים. בנוסף, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים וחומרי תעמולה של הארגון.

כוחות אוגדה 91 זיהו חשודים נוספים ששהו בקרבת כוחות צה"ל והיוו איום, חיל האוויר תקף וחיסל גם אותם.

במקביל, כוחות אוגדה 36 החלו לבצע פשיטות ממוקדת במרחב דרום לבנון. במסגרתן, הכוחות זיהו מחבלים שנכנסו למבנה בקרבת הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, טנק ירה לעבר המחבלים וחיסל אותם.

בנוסף, הותקף מבנה שבו התכנסו מפקדים ביחידת 'כוח רדואן' ומחסן אמצעי לחימה של הארגון.