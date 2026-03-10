המסר של סמדר כץ ללא קרדיט

שר החוץ גדעון סער אירח היום (שלישי) בישראל את שר החוץ של גרמניה יוהאן ואדפול, בביקור מדיני ראשון מאז תחילת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הביקור הגיעו השניים לזירת פגיעת הטיל שנורה מאיראן בעיר בית שמש, שם נפגשו עם בני משפחות הקורבנות שנרצחו בפגיעה.

בין הנוכחים הייתה סמדר כץ, שבעלה אורן נרצח מפגיעת הטיל. כץ נשאה דברים במקום ואמרה בקול נשנק מבכי, "עם ישראל חי וקיים! אולי ישברו לנו את הגוף, אבל את הנשמה ואת הנפש לא ייקחו לנו".

היא הוסיפה: "תאהבו את החברים והיקירים שלכם ואל תחכו רגע אחד, להיות אנשים טובים".

במהלך הביקור נפגשו השרים גם עם שמרית פרץ, בתה של בלוריה כהן ואחותו של יוסי, שנרצחו גם הם מהירי.