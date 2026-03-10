גורם ביטחוני מגלה כי כמחצית מהטילים ששוגרו מאיראן מתחילת המלחמה היו בעלי ראש קרב מתפצל.

"זו פצצה שיכולה לייצר נזק רב. ההישמעות להנחיות חשובה. זה לא מאות ק"ג של חומר נפץ, אלא מתפרס על סדר גודל של כ-10 ק"מ, אבל מצריך אחריות גדולה מהאזרחים. זה הורג. שברי היירוט מטילים רגילים וגם מטילים גדולים - הם קטלניים", אמר הגורם.

גורמים צבאיים ציינו כי השיגורים מאיראן מכוונים בימים האחרונים לעבר ריכוזי אוכלוסייה, בסיסי צבא ותשתיות לאומיות וכי המשטר בטהרן מבקש לפגוע בכמה שיותר אזרחים.

לעומת זאת, חיזבאללה יורה בעיקר לעבר יישובי הצפון, עומק גוש דן, ונ"ט ותלול מסלול לעבר כוחות צה"ל סמוך לגבול.

לדבריהם, לפי שעה לא נראה שחיזבאללה ואיראן מתזמנים ומתאמים שיגורים לישראל. הם ציינו כי ההערכות הן שאיראן יורה מטחים קטנים - והייתה מעוניינת לתאם מטחים גדולים יותר ומתואמים מכמה מקומות ברחבי המדינה במקביל - אך לא מצליחה בכך.