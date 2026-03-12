ח"כ אוהד טל, יו"ר הוועדה למיזמים ציבוריים, התייחס בראיון לערוץ 7 לפיצול רפורמת החלב מחוק ההסדרים ולמשמעויות המהלך.

לדבריו, ההחלטה לפצל את הרפורמה נועדה לאפשר דיון יסודי ומעמיק יותר, מחוץ ללוחות הזמנים הצפופים של חקיקת התקציב ובמיוחד בתקופת מלחמה.

טל ציין כי בכוונת הממשלה להמשיך לקדם את הרפורמה, והבהיר כי הפיצול אינו מהווה ויתור על המהלך אלא ניסיון לקדם אותו בתנאים מתאימים יותר.

בדבריו התייחס גם למצב בשוק החלב וטען כי המצב הנוכחי, הכולל מחסור במוצרים ועליית מחירים, מחייב שינוי יסודי במבנה הענף.

לדבריו, למרות התמיכה הציבורית ברפורמה קיימים גורמים פוליטיים המתנגדים לה, כולל בתוך הקואליציה, בשל לחצים מצד קבוצות אינטרס שונות.

טל מתח ביקורת גם על מבנה ענף החלב ועל תפקידה של מועצת החלב, שלדבריו מגבילה את התחרות בענף ואת יכולתם של רפתנים להתרחב ולהתייעל.

בסיום הראיון התייחס גם לסוגיית חוק הגיוס ואמר כי לדעתו היה נכון לקדם את החוק. לצד זאת הדגיש כי מעבר לחקיקה יש צורך בגיבוש תוכנית לאומית רחבה לגיוס חרדים.

לדבריו, תוכנית כזו צריכה לכלול מסגרות שירות מותאמות ומסלולים ייעודיים בצה"ל, במטרה להגדיל את מספר המתגייסים ולתת מענה לצורכי הצבא.