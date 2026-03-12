הצהרת השר קיש ללא קרדיט

שר החינוך יואב קיש אמר הבוקר (חמישי) כי הלימודים בחלק מיישובי הדרום לא יתחדשו לפני יום שני, גם אם תתקבל החלטה מוקדמת על חזרה לשגרה.

לדבריו, פתיחת מערכת החינוך מחייבת הנחייה מוקדמת שתאפשר היערכות של הרשויות המקומיות והצוותים החינוכיים.

קיש ציין, "לצורך פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון נדרשת הנחייה מוקדמת שתאפשר למערכת להיערך, לפחות כ-24 שעות לפני כן".

הוא הוסיף כי אם ההנחיה של פיקוד העורף תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר רק ביום שני.

לדברי קיש, משרד החינוך פנה לפיקוד העורף בבקשה להקדים את קבלת ההחלטה, כדי לאפשר זמן היערכות מספק לרשויות המקומיות ולמערכת החינוך. "בכל מקרה מדובר אך ורק ברשויות ובאזורים שיאושרו על ידי פיקוד העורף ובכפוף לרצון ולהיערכות של ראשי הרשויות המקומיות", אמר.

במקביל הבהיר השר כי בצפון ובמרכז החזרה ללימודים כלל אינה עומדת בשלב זה על הפרק, והתלמידים באזורים אלו צפויים להמשיך בלמידה מרחוק גם במהלך השבוע הבא.