מעוז: אפליה במשפחות מילואימניקים ערוץ כנסת

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נשא היום (רביעי) נאום נוקב במליאת הכנסת שבו שילב בין גיבוי למהלכי הממשלה הכלכליים לבין ביקורת חריפה על אפליה תקציבית נגד הציבור התורני-לאומי.

ח"כ מעוז התייחס להחלטתם של רה"מ נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' מאתמול לפצל את רפורמת החלב מחוק ההסדרים: "מלכתחילה לא היה מקום להעביר רפורמה כזאת בחוק ההסדרים", אמר. עם זאת הוסיף כי במקרה הזה "בפרפראזה על דברי ספר הכוזרי, הכוונה לא הייתה רצויה אבל המעשה רצוי".

עיקר נאומו הוקדש למה שהוא מגדיר כעוול מתמשך כלפי משפחות לוחמים המשלמות מחיר כפול: "לצערי הרב, גם ראש הממשלה, גם שר האוצר וגם שר החינוך מצליחים לישון בלילה, למרות העוול והאפליה הנוראיים שממשיכים להתרחש גם במשמרת שלהם כלפי אלפי משפחות ועוד של מילואימניקים".

מעוז סיפר על שכנו, לוחם מילואים ששירת מאות ימים מאז שמחת תורה, אך נאלץ לשלם כ-900 שקלים בחודש לכל ילד עבור חינוך. "ומדוע? מה גרע חלקו? מה הוא עשה רע?" לדבריו, הסיבה היחידה היא בחירתו של אותו חייל לחנך את ילדיו במוסדות חינוך תורניים-לאומיים. "הוא בחר לשלוח את בניו לתלמודי התורה הלאומיים ואת בנותיו לבתי הספר התורניים הלאומיים".

הוא פנה אישית לנתניהו, סמוטריץ' וקיש: "אתם הרי מצליחים למצוא פתרון לכל בעיה ומצוקה שעולות, אבל רק לאלפי המשפחות והילדים הללו אתם לא רוצים למצוא פתרון". לדבריו, השיח הציבורי על שוויון מתנגש עם המציאות בשטח. "כולם מדברים על שוויון בנטל, שוויון בחינוך ושוויון הזדמנויות לכל ילד. איפה השוויון פה?" תהה.

עוד הוסיף כי מדובר באפליה בוטה כלפי מגזר מסור ותורם. "ממתי מותר לפגוע בילדים? למה שילדי תלמודי התורה הלאומיים וילדות בתי הספר התורניים הלאומיים ילמדו בתנאים גרועים? למה שהם לא יקבלו מה שמקבל כל ילד אחר?".

הוא העלה גם את סוגיית תנאי המורים וההורים במוסדות הללו. "למה שהמורים שלהם לא יקבלו שכר נורמלי כמו כל מורה אחר? למה שההורים שלהם לא יזכו גם הם לחינוך חינם?"