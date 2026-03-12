צפו: האזעקה לא הפסיקה את שמחת החתונה באדיבות משפחות שאקי ואליפור

משפחות שאקי ואליפור חגגו אמש (רביעי) בירושלים את חתונת ילדיהם, אוריין ועמית, כשהם מסרבים לתת לאיומי הטילים מצפון ומאיראן לשבש את בניית הבית החדש.

החתונה תוכננה במקור כאירוע רב משתתפים, אך המציאות הביטחונית הכתיבה תנאים אחרים, כך שבמקום 600 האורחים שהוזמנו, הגיעו לאולם רק 50 בני משפחה וחברים קרובים תחת המגבלות.

במהלך הערב נשמעה אזעקה בבירה. החוגגים לא איבדו את המורל, עברו במהירות למקלט והמשיכו את השמחה והריקודים בתוך המרחב המוגן.

בני המשפחה שיתפו בתחושותיהם בשיחה עם ערוץ 7: "הם מנסים להרוס בתים ואנחנו בונים. החתן גויס בשבת הראשונה בתחילת המלחמה, אבל הזוג קיבל החלטה שלא דוחים את החתונה".