שכונה חדשה בחומש רועי חדי

כ-20 שנה לאחר פינוי היישוב חומש במסגרת תוכנית ההתנתקות חזרו היום (חמישי) עשר משפחות להתגורר במקום באופן קבוע.

המשפחות התיישבו בשכונה חדשה שנבנתה כהרחבה ליישוב ההיסטורי.

החזרה לחומש מתרחשת לאחר שבשנים האחרונות פעלו בכנסת לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון ולהשבת ההתיישבות בארבעה יישובים שפונו: חומש, שא-נור, גנים וכדים.

את המהלך הובילה מועצה אזורית שומרון בראשות יוסי דגן, שפונה בעצמו מהיישוב שא-נור בשנת 2005. לדבריו, חזרת המשפחות לחומש מסמלת סגירת מעגל לאחר שני עשורים.

בטקס חנוכת שכונת "חומש ב'" השתתפו בין היתר שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ח"כ לשעבר פרופ' אריה אלדד, מזכ"ל תנועת אמנה זאב חבר (זמביש), פעילי "חומש תחילה" ומשפחות המגורשים.

דגן אמר כי חזרת המשפחות מהווה לדבריו תיקון לעוול שנגרם בעת פינוי היישוב, "לפני 20 שנה היינו חלק מדבר נורא, נבזה ונפשע של עקירת יישובים פורחים וחוק שאסר על יהודים להיות באזור כל כך חשוב. אנחנו, כמייצגים של הרוב הגדול של עם ישראל, שברנו את החוק הנפשע, הלא מוסרי והגזעני הזה. היום יהודים חוזרים לחומש יחד עם המשפחות החדשות ואומרים קבל עם ועולם: אלו שלא רצו שיהיו יהודים בצפון השומרון יקבלו פי עשרה ופי עשרים. מי שלא רצה ארבעה יישובים בצפון השומרון יקבל 10, 15 ובעתיד 20 יישובים, שיהיו מרכז הארץ האמיתי של מדינת ישראל".

הוא הוסיף כי "סוף הצדק להגיע. גם אם לוקח לו 20 שנה - הצדק מגיע. אנחנו מתחייבים כלפי האחים היקרים שנפלו כאן וכלפי עם ישראל כולו לבנות, והפעם לתמיד, ולהשיב את שבות עמי ישראל. כשאנחנו מגיעים לכאן ורואים את הזוגות הצעירים, שחלקם משפחות שגורשו מחומש ממש, אנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו את התגשמות דברי הקב"ה לעמוס: 'ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם'. עם ישראל פה בצפון השומרון לתמיד, בעזרת השם עד למיליוני יהודים בכל השומרון. אנחנו מנצחים וננצח".

טקס העלייה לקרקע לחומש צילום: בתיה שרעבי/TPS

סטרוק הוסיפה: ''הייתי בין מקימי מטה 'חומש תחילה'. הרעיון המוביל של המטה היה שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. בחרנו בחומש כראש חץ, להוביל תיקון לכל חטאי ההתנתקות, לחטאי אוסלו ולכל הבגידה בארץ ישראל. הגעתי לכנסת ולממשלה על בסיס הרוח הגדולה הזו של מטה חומש, והתחלנו בחומש. חומש היה התיקון הראשון שלנו עם הקמת הממשלה, ואנחנו היום מתקנים את כל נזקי אוסלו, ועוד נמשיך לתקן, בעזרת ה'. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. עם ישראל חי'".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' שלח את ברכתו: "זהו יום מרגש ומכונן. אחרי שנים של גירוש, משפחות חומש חוזרות היום לביתן. אנחנו מחזירים את המשפחות לחיים של ביטחון וריבונות. זהו צדק היסטורי, והוא חלק ממהלך כולל של חיזוק ההתיישבות בכל רחבי ארצנו שיביא לביסוס האחיזה היהודית בכל מרחבי ארצנו ולמחיקת רעיון המדינה הפלסטינית. אני מודה לשר הביטחון ישראל כץ על שיתוף הפעולה, לראש מועצת שומרון יוסי דגן ולשותפיי במינהלת ההתיישבות. יחד נמשיך בע"ה לחזק את האחיזה היהודית בצפון השומרון ובכל מרחבי ארץ ישראל".

הרב אלישמע כהן, ראש ישיבת חומש, אמר: "בעזרת ה' חומש תלך ותתפשט, תתחבר עם הר עיבל, תתחבר עם כל האזורים פה, העיקר שבעזרת ה' נזכה לשמור על הקדושה המיוחדת שלו, על התורה הגדולה שלו, שתהיה מפה רוח גדולה חינוכית לצפון השומרון ולשומרון בכלל, לכל ארץ ישראל כולה, אנחנו מתפללים ומקווים שבקרוב ממש נחזור עם הרוח הגדולה הזאת גם לעזה".

ח"כ יולי אדלשטיין, ממובילי ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אמר: "כשהקמתי את שדולת 'חומש תחילה’ בכנסת לפני כמעט 20 שנה, חלמתי על היום הזה בדיוק. אני שמח לבשר שהמאבק שהתחלנו לאחר הגירוש, מגיע היום לסיומו. עשר משפחות חלוציות קובעות מחדש את ביתן כחוק, כאן בחומש. לאחר שהשלמתי בקדנציה הנוכחית את ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, היום הצעד ההיסטורי הזה קורם עור וגידים. סגירת המעגל המרגשת הזו, תהיה רק הסנונית הראשונה. זהו אינו צעד סמלי במאבק על ארצנו, כי אם מהלך בעל חשיבות לאומית שנועד להבטיח את המשך קיומנו כאן, בארץ ישראל. אני מודה לראש המועצה יוסי דגן ולכל השותפים הנאמנים לדרך לאורך השנים. עלו והצליחו".

בני גל, ממגורשי חומש שחזר הבוקר לביתו אחרי 20 שנה, אמר בהתרגשות: "הדמעות חונקות את הגרון - 21 שנים חיכינו, כספנו, ציפינו ונאבקנו כולנו יחד ליום הזה, למחיקת כתם הגירוש. היום ממשלת ישראל עושה תשובה ציבורית גדולה בהתיישבות. בע"ה חומש היא הצעד הראשון לחזרה מלאה לכל צפון השומרון".