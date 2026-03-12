זירת העיתונות החרדית סערה השבוע סביב סקר נרחב שנערך בפלטפורמות הדיגיטליות של איש התקשורת מנחם טוקר. הגולשים התבקשו להכריע בשאלה המסקרנת: מי הוא עיתונאי הפרינט המשפיע והמוביל ביותר כיום במגזר החרדי?

עם סגירת הקלפיות הדיגיטליות הוכרזה התוצאה: שלמה קוק, העורך הראשי של השבועון 'בקהילה', קטף את המקום הראשון. אל המקום השני הגיע אריה ארליך, עורך המגזין של העיתון המתחרה 'משפחה'.

הדרמה הגיעה לשיאה לקראת השעה 20:00, המועד המקורי שנקבע לסיום ההצבעה. בשלב זה הוביל קוק בפער קטן, וטוקר החליט על "הארכת זמן" של שעה נוספת, עד לשעה 21:00, כדי לאפשר למצביעים נוספים להכריע את הכף. אולם, למרות ההארכה שנועדה למצות את המתח, הפער לטובת קוק רק הלך וגדל ככל שחלפו הדקות, עד לניצחון המוחץ בסיום.

התוצאות משקפות את יחסי הכוחות המעניינים בשוק העיתונות הכתובה. קוק, המשמש גם כפובליציסט קבוע וכותב טור בערוץ 7, נחשב לאחד הקולות החדים והמוערכים בתקשורת החרדית והכללית. הוא בן משפחתו של מרן הרב קוק זצ"ל, ובכתיבתו משלב בין עומק תורני לניתוח אקטואלי חריף של נושאי דת ומדינה, פוליטיקה וביטחון.

מעבר לעבודתו העיתונאית, קוק מוכר כדמות ציבורית פעילה ומשפיעה. הוא מכהן כחבר מועצת 'קול העם' של נשיא המדינה, מייצג את הרבנות הראשית בוועידות בין-לאומיות, ובמלחמת 'חרבות ברזל' אף עשה שירות מילואים משמעותי. במקביל לעריכת העיתון, פרסם קוק מספר ספרים בולטים, בהם הביוגרפיה החדשה על הרבי מריבניץ (הוצאת ארטסקרול).

בענף התקשורת מציינים כי הניצחון של קוק בסקר מעיד על החיבור העמוק שלו לקהל הקוראים, ועל היכולת להוביל קו עיתונאי עצמאי ומשפיע המצליח לייצר עניין רב גם בזירה הדיגיטלית.