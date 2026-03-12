חיסול חוליות שיגור דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי חיל האוויר הרחיב בימים האחרונים את התקיפות נגד מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני.

על פי הודעת צה"ל, המהלך מגיע לאחר הפגיעה הקשה שנגרמה למערך הטילים של איראן, וכעת מתמקד חיל האוויר גם במערך הכטב"מים המשמש לשיגורים לעבר ישראל.

באחד מגלי התקיפות זוהו חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של המשטר האיראני בזמן שחימשו כלי טיס לקראת שיגור מיידי לעבר ישראל.

בסגירת מעגל מהירה הותקפו המשגר והחיילים במקום, ובכך סוכל ניסיון ירי נוסף לעבר ישראל.

עוד נמסר כי עד כה תקף חיל האוויר יותר מ-250 כלי טיס בלתי מאוישים, משגרים ועשרות אתרי שיגור ברחבי איראן.

בנוסף ציינו בצה"ל כי במהלך התקיפות חוסלו מפקדים וחיילים רבים במערך הכטב"מים האיראני, האחראים לשיגורים רבים לעבר מדינת ישראל.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול באופן מתמשך להשמדת תשתיות ומערכים של טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקף הירי לעבר שטח ישראל.