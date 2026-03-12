פיקוד העורף: הנחיות לשבת ללא קרדיט

לקראת השבת הקרובה, בפיקוד העורף מחדדים את ההנחיות לציבור וקוראים לשומרי השבת להיערך מראש לקבלת התרעות גם במהלך השבת.

בפיקוד העורף מדגישים כי על ציבור המתפללים לוודא היכן נמצא המרחב המוגן הסמוך לבית הכנסת וכן לאורך הדרך אליו.

בנוסף מתבקשים המתפללים להשאיר בבית הכנסת טלפון נייד מוטען, כדי שניתן יהיה לקבל את ההנחיה המקדימה ואת הודעת השחרור מהמרחב המוגן גם בזמן התפילה.

עוד מזכירים כי בהתאם למדיניות הנוכחית ההתקהלות מותרת עד 50 איש בלבד, ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

בפיקוד העורף קוראים לציבור להישאר דרוך וקשוב להתרעות המופצות בערוצים הרשמיים, וממליצים על מספר אמצעים שיאפשרו קבלת התרעות גם במהלך השבת.

בטלפון הנייד: יש להשאיר את הטלפון הנייד פועל ומוטען במהלך השבת כדי לקבל את ההנחיה המקדימה ואת הודעת השחרור.

ההודעות מתקבלות בכל מכשיר טלפון מדור 4 ומעלה, כולל טלפונים כשרים. מומלץ להשאיר טלפון נייד נוסף בתוך המרחב המוגן כדי לקבל גם את הודעת היציאה ממנו.

במחשב הביתי: ניתן להפעיל התרעות דרך פורטל החירום הלאומי. יש להפעיל התרעות קוליות ולהגדיר קבלת התרעות בהתאם ליישוב המגורים. לפני כניסת השבת מומלץ לבטל את מצב השינה במחשב ובמסך, ולהשאיר את מסך ההתרעות פתוח.

גל שקט ברדיו: ניתן להשאיר מכשיר רדיו פועל על אחד מתדרי "הגל השקט" של תחנות הרדיו: קול ברמה: ‎105.7, ‎104.3, ‎92.1, ‎107.6 FM. קול חי: ‎92.8, ‎93, ‎102.5 FM. רדיו דרום: ‎101.5 FM. גלי ישראל: ‎106.5, ‎94, ‎89.3 FM. כאן מורשת: ‎90.5 / ‎90.8 / ‎92.5 / ‎100.7 FM

בפיקוד העורף שבים ומזהירים כי שברי יירוט ונפלים עלולים להיות מסוכנים מאוד, וכי התקרבות אליהם עלולה לסכן חיים.

סא"ל (מיל') דני כהן, מסביר פיקוד העורף לציבור הדתי והחרדי, אמר כי בזירות נפילה שונות עלולים להימצא חימושים שלא התפוצצו. לדבריו, התקהלות סביב זירות כאלה מסוכנת ביותר ועלולה להסתיים באסון.

לדבריו, במקרה של זיהוי שברי יירוט או פריטי תחמושת יש להתרחק מהמקום, להרחיק סקרנים ולהזעיק את המשטרה.

בפיקוד העורף מציינים לחיוב את היענות הציבור להנחיות והכניסה למרחבים מוגנים בעת התרעות, ומדגישים כי הקפדה על ההנחיות מצילה חיים.