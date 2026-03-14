כוחות צוות הקרב החטיבתי 7, בפיקוד אוגדה 36, פעלו בשבוע האחרון בפשיטות ממוקדות במרחב דרום לבנון. הפעילות בוצעה כחלק מהמהלך לחיזוק ההגנה על תושבי הצפון.

על פי צה"ל, במהלך הפעילות חוסלו עשרות מחבלי חיזבאללה והושמדו עשרות תשתיות טרור. בין היעדים שהותקפו: מחסן אמצעי לחימה, מפקדה ועמדות תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה.

במקביל הודיעו בצה"ל כי פיקוד הצפון ממשיך בהיערכות לקליטת כוחות נוספים במהלך השבוע הקרוב, בהתאם להנחיית הרמטכ"ל.

עוד נמסר כי כוחות חטיבת גולני סיימו את התייצבותם בגזרה, ולאחר רענון החטיבה ערוכה לקבלת פקודה בהתאם להערכת מצב.

בצה"ל ציינו כי פעילות הכוחות בדרום לבנון, במסגרת הגנה קדמית, מהווה שכבת הגנה נוספת על תושבי הצפון. בצה"ל הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד ארגון הטרור חיזבאללה במקביל לפגיעה במשטר הטרור האיראני ושלוחותיו.

מפקד חטיבה 7, אלוף-משנה ש' אמר, "פקדה אותנו השעה פעם נוספת, לאחר חודשי לחימה רצופים בעזה. נקראנו לעלות ולתקוף את האויב שמבקש לפגוע בתושבי הצפון".

עוד הוסיף, "נתקוף את האויב בנחישות על מנת להרחיק את האיום מיישובינו ולהבטיח את נצח ישראל. התושבים סומכים עלינו. ממשיכים יחד בחדווה, בתקווה ובאמונה".