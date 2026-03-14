שוטרי תחנת לב תל אביב עיכבו לחקירה תושב העיר בשנות ה-30 לחייו, בחשד שמנע מאזרחים להיכנס למקלט בבניין מגוריו ואף תקף אזרחית במקום.

החשוד עוכב מיד עם קבלת הדיווח במוקד 100, נחקר ושוחרר לפני זמן קצר בתנאים מגבילים.

המשטרה הדגישה כי מניעת כניסה למרחב מוגן בשעת חירום היא עבירה פלילית. "מעבר לפן החוקי, מדובר בעניין מוסרי וערכי של פיקוח נפש", נמסר מדוברות המשטרה.

לאחר שהסרטון מהאירוע הופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה, בחר המצולם להגיב ולתת הקשר למעשיו. החשוד העיד על עצמו כלוחם קרבי לשעבר הסובל מפוסט-טראומה (PTSD).

לדבריו, דיירי הבניין סובלים שוב ושוב מכך שבליינים מברים סמוכים תופסים את המקלט הפרטי ונועלים את הדיירים בחוץ.

הוא הודה ותיקן: "אני לוקח אחריות על התגובה הפיזית ומצר עליה, איבדתי את קור הרוח". לטענתו, הסרטון חתוך ולא מציג את הקללות הקשות שספג, כולל הכינוי "נאצי", שגרמו לו לאבד שליטה בשיא הלחץ של האזעקה.