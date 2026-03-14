הקריאה של וינטר לכיבוש שטח ללא קרדיט

תא"ל (במיל') עופר וינטר קרא בסרטון שפרסם לממשלה לכבוש שטח מלבנון במסגרת המלחמה מול חיזבאללה, במטרה לייצר הרתעה ולהביא להכרעה במערכה.

בדבריו מתח ביקורת על ההתנהלות מול ארגון הטרור חיזבאללה ואמר, "אני שומע שצה"ל והדרג המדיני שוב מופתעים מהעוצמה והדיוק של תקיפות חיזבאללה. מי שהולך לישון עם כלבים שלא יתפלא שהוא קם בבוקר עם פשפשים".

לדבריו, היה צורך לפעול באופן נחרץ יותר, "משימות היה צריך לסיים ולא לעשות הסכמים עם כלבי החיזבאללה".

וינטר הוסיף כי לדעתו יש לנקוט צעד משמעותי שישנה את המשוואה מול האויב, "הפעם חובה לקחת מהאויב שטח ולצמיתות. שטח שלא נחזיר אותו לעולם".

לדבריו, צעד כזה ייצור הרתעה ברורה, "הגיע הזמן לשנות את המשוואה ולהגדיר שיש מחיר לתוקפנות והאויב ישלם בשטח".

הוא הוסיף כי הוא נותן אמון בדרג המדיני והצבאי שיפעלו בנחישות, "אני סומך על הדרג המדיני והצבאי שילכו עד הסוף, ביוזמה ובתחבולה ייקחו שטח מהאויב וכך נביא להכרעה מוחלטת. זו השיטה".