שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, הודיעה הבוקר (ראשון) על פטירת בתה שושנה.

בהודעה קצרה שפרסמה כתבה סטרוק, "מעדכנת בלב שבור על פטירת בתנו האהובה שושנה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב: "חיבוק וחיזוק לחברתי היקרה אורית ולמשפחתה בשעתם הקשה. מי שמנצל את השבר והאובדן הנורא מכל כדי לנגח ולהסית ברגעים כאלה הוא אדם שפל ומתועב. יש לשים גבול גם לציניות המרושעת".

יו"ר ש"ס אריה דרעי כתב: "אורית סטרוק היקרה, בשמי ובשם רעייתי יפה והבנות, המכירות היטב את אצילותך וגבורת רוחך, אני מבקש להשתתף בצערך ובצער המשפחה כולה על פטירת הבת ע"ה, ולחזק אותך בשעתך הקשה. המשיכי לפעול במסירות למען חיזוק העם, התורה והארץ. מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כתב: "קיבלתי בכאב גדול ובצער עמוק את הבשורה הקשה על לכתה בטרם עת של בתה של חברתי לממשלה, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית. אורית היקרה, הלב נשבר. אין מילים שיכולות לנחם על אובדן כזה. אני מבקש לחבק מעומק הלב את בני המשפחה היקרים, בשעה הקשה והמטלטלת הזו. עם ישראל כולו מחבק אתכם ומתפלל שתמצאו נחמה וכוחות בתוך הכאב הגדול. יהי זכרה ברוך".

שושנה סטרוק אותרה בשבת ללא רוח חיים בביתה שבמושב אמירים שבצפון הארץ. נסיבות המקרה נבדקות על ידי המשטרה.

דיווח על האירוע התקבל במוקדי החירום, ובעקבותיו הוזעק למקום צוות מד"א. עם הגעתם מצאו הצוותים את סטרוק במצב אנוש כשהיא ללא דופק וללא נשימה.

הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה, אולם לאחר מאמצים נאלצו לקבוע את מותה בזירה.