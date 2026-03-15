ערוץ הטלוויזיה העיראקי "נאיא", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות, פרסם הלילה תיעוד בו נראית לכאורה תקיפת כטב"ם מתאבד מסוג FPV על הבסיס האמריקני הסמוך לנמל התעופה הבינלאומי בבגדד.

הפרסום מגיע על רקע מתקפות חוזרות מצד איראן ושלוחיה בעיראק נגד הבסיס האמריקני באזור. בערוץ הגדירו את הסרטון כ"תיעוד בלעדי מתקיפת כטב"ם FPV".

בדיווח בערוץ נטען כי הסרטון מציג את רגע התקיפה וכי הוא מעיד לכאורה על כשל ביירוט מצד מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית.

בערוץ נכתב כי "ב-CENTCOM תמיד אומרים שההתקפות יורטו בהצלחה, אך נראה שהתיעוד מראה את מערכת ההגנה האווירית של ארה"ב נכשלת ביירוט".