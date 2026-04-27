בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הורה היום (שני) לממשלה לגבש בתוך חודשיים מתווה לחקירת אירועי טבח 7 באוקטובר, ולהגיש עדכון בנושא עד ל-1 ביולי.

ההחלטה ניתנה בהרכב מורחב של שבעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג.

השופטים סולברג, מינץ, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כבוב וכשר כתבו דברים נוקבים על העיכוב המתמשך: "ניצבים אנו כיום למעלה משנתיים ומחצה לאחר האסון, וטרם הוקם על ידי הממשלה מנגנון מתאים לחקר האירועים ולהפקת לקחים. מצב דברים זה אינו מתקבל על הדעת".

העתירות, שהוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון, פורום חוממת מגן ועמותת זולת, דרשו להורות לממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאלתר. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הצטרפה לעמדה זו וטענה כי זהו המנגנון היחיד המתאים.

מנגד, הממשלה הבהירה בתשובתה כי היא אמנם מכירה בצורך לחקור את האירועים, אך מתנגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית במתכונתן הנוכחית.

במקום זאת, הממשלה מקדמת חוק מיוחד שיוביל להקמת ועדה בלתי תלויה המבוססת על הסכמה רחבה, הליך אותו היא שואפת לסיים עד סוף מושב הכנסת הנוכחי.

השופטים הבהירו כי למרות שלממשלה מסור שיקול דעת רחב ביותר באשר לאופן החקירה, לבית המשפט יש סמכות להתערב כאשר השיהוי הופך לבלתי סביר. "בשלה העת זה מכבר לפתוח בחקר האירועים", קבעו השופטים, אך החליטו בשלב זה לאפשר לממשלה שהות נוספת של כחודשיים לגבש את המתווה באופן סופי.

בג"ץ הדגיש כי אינו מביע עמדה לגבי תוכן החקיקה העתידית, אך הוא מצפה לקבל הודעת עדכון ברורה בראשית חודש יולי, שלאחריה יוחלט על המשך הטיפול בעתירות.