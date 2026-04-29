חיסול ראש מחלקת המבצעים במודיעין חמאס דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ הודיעו הבוקר (רביעי) על חיסולו של המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי.

שמבארי כיהן בשנים האחרונות בתפקיד רגיש ומרכזי כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור.

לפי צה"ל, שמבארי היה אחראי במסגרת תפקידו על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה. בנוסף, הוא נחשב לגורם מרכזי באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל לצורך הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור.

עוד נמסר כי שמבארי היווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. במסגרת פעילותו בארגון, לקח חלק פעיל בתכנון הפשיטה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.