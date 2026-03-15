רגע פגיעת הטיל בתל אביב דוברות המשטרה

אזעקות נשמעו בצהריים (ראשון) בשורת יישובים במרכז הארץ בעקבות ירי טילים מאיראן. ההתרעות הופעלו בין היתר בגוש דן, בשומרון, בשפלה, בשרון, בירקון ובלכיש.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשני גברים כבני 50 שנפצעו באורח קל בזירות הנפילה בתל אביב. על פי המשטרה, במהלך הירי נפלו מספר פצצונות מטיל מתפזר שגרמו לנזק במספר מוקדים בעיר.

המשטרה פרסמה תיעוד מפגיעת הטיל בתל אביב. בתיעוד נראה כי באחת הזירות שהו אזרחים שלא נכנסו למרחב מוגן, ובסמוך אליהם נפל אחד מראשי הטיל. כתוצאה מכך נפצעו שני אזרחים באורח קל.

במשטרה הדגישו כי האירוע ממחיש את החשיבות בהישמעות להנחיות פיקוד העורף. לדבריהם, "בשעת חירום אנחנו מחויבים לגלות משמעת אזרחית ולהתמגן". עוד נמסר כי במקרה הזה הפציעות היו קלות, אך האירוע היה עלול להסתיים בתוצאות קשות יותר.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב סיפר: "קיבלנו דיווחים על מספר זירות של הרס. באחת הזירות התהלכו אלינו שני גברים בני 62 ו-44 שנחבלו קלות כתוצאה מחלקי אספלט שפגעו בהם, ככה"נ בעקבות ההדף. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קל".

הוא קרא: "אנחנו קוראים לציבור להקפיד על הנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים המוגנים מיד בהישמע האזעקה. האירוע הזה הסתיים עם פצועים קלים בלבד, אבל יכל להסתיים בטרגדיה".

בתוך כך, נתונים חדשים שמפרסם המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) חושפים כי מאז תחילת המבצע לפני כשבועיים שוגרו מאיראן יותר מ-290 טילים וכ-500 כטב"מים ב-227 גלי תקיפה. מלבנון שוגרו יותר מ-400 רקטות ביותר מ-379 גלי תקיפה.

הנתונים מראים כי ישראל אינה המטרה היחידה. איראן מנהלת מתקפה רחבת היקף נגד שכנותיה ונגד נוכחות ארה"ב באזור.

המדינה המותקפת ביותר במפרץ היא איחוד האמירויות אליה שוגרו 309 טילים ו-1,600 כטב"מים. כווית ספגה 234 טילים ו-422 כטב"מים.

עד כה נהרגו 67 בני אדם בתקיפות במדינות המפרץ, בהם 13 חיילים אמריקנים.

עוד צויין כי צה"ל תקף יותר מ-7,600 מטרות, מתוכן 4,700 קשורות לתוכנית הטילים, ב-4,700 גיחות. ארה"ב תקפה יותר מ-5,500 מטרות נוספות.

בלבנון צה"ל תקף כ-1,100 מטרות, בדגש על "כוח רדואן" (190 מטרות) ומערכי פיקוד ושליטה.

