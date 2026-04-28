לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל אתמול (שני), כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

לפני כן, בשעות הצהריים, שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים להסרת איומים דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרחפן הצליח לחדור את מעטפת ההגנה המיידית והתפוצץ בסמוך ללוחמים - אך לא גרם לנפגעים.

שעות ספורות קודם לכן, חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס עוין ששוגר מלבנון, לעבר המרחב בו פועלים כוחות הצבא. במקרה זה, כלי הטיס זוהה מבעוד מועד ויורט מבלי שחצה לשטח מדינת ישראל, ולכן לא הופעלו התרעות בעורף.

שלשום נהרג סמל עידן פוקס, בן 19, מפתח תקווה, כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. בתקרית בה נפל פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

האירוע הקשה התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר. מחבלי חיזבאללה שיגרו כטב"ם נפץ לעבר טנקים של גדוד 77 מחטיבה 7 של השריון שפועלים בכפר א-טייבה בדרום לבנון - כארבעה קילומטרים מהגבול. הכוח שעסק בתיקונים בטנק בשטח פתוח סמוך למבנים - נפגע.

בהמשך התקרית שוגרו שני רחפני נפץ נוספים לעבר הכוחות. אחד מהם יורט והתפוצץ בסמוך לכוחות שפינו את הפצועים. לא היו נפגעים בתקריות הללו. צה"ל תקף בתגובה תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון.