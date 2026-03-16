שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, אלי כהן, ביקר היום (שני) בחמ"ל המועצה האזורית בנימין ושוחח עם ערוץ 7 על המצב הביטחוני ועל תוכניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.

כהן אמר כי הכוחות באזור נמצאים בכוננות גבוהה בתקופה האחרונה. לדבריו, "אנחנו בהחלט נמצאים בכוננות ועירנות מוגברת ביהודה ושומרון בכל השנתיים האחרונות - ובמיוחד בעת הנוכחית. לכן גם צה"ל, גם מג"ב, גם גורמי השיטור של משטרת ישראל, כולם נמצאים בכוננות על מנת להבטיח את הביטחון כאן באופן שוטף".

בנוסף הציג השר את מדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות באזור. כהן אמר, "אני חושב שברור לכולם שאנחנו מחזקים את יהודה ושומרון, את חבלי אבותינו. אני רוצה לציין שרק לאחרונה אני זכיתי, לאשר בקבינט, עוד עשרות יישובים. ביקרתי עם חברי, עם ראש המועצה ישראל גנץ, ביישובים החדשים שאושרו. אנחנו הולכים לחבר אותם לחשמל ולמים, בדרך ליותר ממיליון יהודים כאן, ביהודה ושומרון".

בתשובה לשאלה האם זה הזמן לעסוק בריבונות, השיב כי הממשלה מקדמת את הנושא בפועל. "אנחנו מקדמים ריבונות הלכה ולמעשה. לא בדיבורים אלא במעשים. זה מה שאני עושה בכל אחד מהתפקידים השונים שבהם שימשתי".

הוא התייחס גם להשקעות בתשתיות באזור ואמר כי הממשלה מקדמת תוכניות רחבות בתחום האנרגיה והמים. לדבריו, "יחד עם השר סמוטריץ' דאגנו לקזז כספים לטובת השקעה חסרת תקדים, מעל מיליארד שקלים עבור תשתיות המים. חיבור תשתיות ליישובים החדשים. אני יכול לומר שיהודה ושומרון נמצא בתנופה ויתרה מכך. אני הולך לבנות ארבע תחנות כוח ביהודה ושומרון שיתנו צמיחה ויספקו מקומות עבודה חשובים ואיכותיים מאוד כאן לכל היישובים".

בהתייחס למצב הביטחוני בצפון אמר השר כי ישראל תפעל בנחישות מול חיזבאללה. "הלחצים מצרפת או מכל מדינה שרוצה להיות חכמה על הביטחון של מדינת ישראל אינם רלוונטיים. אותי מה שמעניין זה אך ורק ביטחון תושבי מדינת ישראל".

עוד הוסיף כי לדעתו יש לבטל את הסכם הגז עם לבנון, "אני חושב שאת הסכם הגז עם לבנון שנחתם בחטא על ידי בנט ולפיד - צריך לבטל. בנוסף לכך, אנחנו צריכים להבטיח את ביטחון תושבי הצפון ולדאוג ולטהר את השטח עד קו הליטני לרבות פעולה קרקעית. כולנו מבינים שממשלת לבנון וצבא לבנון אין להם את היכולת. אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו כקבלני משנה ואנחנו נבצע את העבודה".

לדבריו, ההערכות המוקדמות לגבי עוצמת האש של חיזבאללה לא התממשו. "ניבאו שהם ישלחו אלפי טילים מידי יום, שיהיו אלפי הרוגים, שיהיה הרס בכל כך הרבה מקומות. זה רחוק מלקרות. אנחנו רואים את הארגון הזה נרדף, מושפל, מוקע על ידי מדינת ישראל".

עוד הוסיף כי "עכשיו עם תחילת הפעולה מול איראן דאגנו ליצור אזור חיץ בגבול הצפוני, לא רק בנקודות השליטה אלא לאורך כל הגבול. אזור החיץ הזה ילך ויתרחב ולגישתי, מבחינה ביטחונית, הוא חייב להיות עד הליטני".

הוא דחה גם את הביקורת של ראש האופוזיציה יאיר לפיד על קידום התקציב בזמן המלחמה. "אנחנו מקדמים את התקציב, כי זה הדבר הנכון עכשיו לעשות. על מנת שיהיה לנו גם את כל התקציב הנדרש לביטחון. כל אחד ויתר ושם את האגו בצד, מכיוון שהמערכה הזאת היא מערכה היסטורית, ונכון להתעסק בעיקר, ובזה אנחנו עוסקים להביא את הניצחון".

בסיום דבריו אמר כי קשה לקבוע מועד לסיום המערכה, "אנחנו לא עומדים עם שעון חול. נפעל ככל שיידרש, על מנת שאנחנו נוכל להשיג את המטרות. מדובר במערכה היסטורית, חסרת תקדים שתשפיע על מדינת ישראל ועל העם היהודי לדורות הבאים".