לוחם במילואים נפצע מוקדם יותר היום (שלישי) באורח בינוני, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

האירוע התרחש במהלך פעילות של הכוחות באזור, כאשר כלי הטיס של האויב פגע במרחב שבו שהו הלוחמים.

מיד לאחר הפגיעה, הוענק לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח על ידי הצוותים הרפואיים של היחידה. בהמשך לכך, פונו כלל הלוחמים שנפגעו באירוע לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו.

אתמול הותר לפרסום כי סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד (424), בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ד"ר אורי סיים את לימודיו באוניברסיטה העברית והיה בעבר סטאז'ר בבית החולים כרמל בחיפה.

באירוע נפצעו עוד שבעה חיילים: שלושה חיילים באורח קשה בהם שני קצינים, לוחם בינוני, ושלושה חיילים בהם שני קצינים באורח קל. בין הפצועים באורח קל: מפקד גדוד שקד של גבעתי, קצין בדרגת סא"ל.

הרופא הגדודי נהרג לאחר שחיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוח צה"ל מגדוד שקד שפעל בכפר זוטר א-שרקיה מצפון לנהר הליטאני לא רחוק מהבופור. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמ"ר - ושם נפגע ונהרג סילבסטר.