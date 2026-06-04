המוסד הישראלי חימש מיליציות כורדיות בנשק שהוחרם במהלך המלחמה מארגוני הטרור חמאס ברצועת עזה וחיזבאללה בלבנון.

המהלך לחימוש המיליציות בוצע כחלק מתוכנית נרחבת שנועדה להביא להפלת המשטר באיראן. במסגרת הסיוע, המיליציות הכורדיות קיבלו תמיכה כספית, כלי רכב, וחומשו בנשק קל, טילי נ"ט, רימונים ופצצות מרגמה.

בתוכנית הביטחונית לחימוש הכורדים היה מעורב באופן פעיל גם ארגון ה-CIA האמריקני.

למרות השותפות בין ארגוני המודיעין, התוכנית המשותפת לא יצאה לפועל במלואה ובוטלה בסופו של דבר בדרג המדיני בארצות הברית. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הוא זה שהחליט לבטל את התוכנית לחלוטין.

ביטול המבצע על ידי הנשיא האמריקני טראמפ נעשה בעקבות לחץ כבד שהפעיל נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן. הלחץ הטורקי הוביל לעצירת העברת האמצעים והנשק והמוסד וה-CIA נאלצו לחדול מהפעלת התוכנית המשותפת שכוונה נגד השלטון בטהרן.