השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול מול נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ולהודיע על חזרה ללחימה עצימה בגזרת לבנון.

דבריו של השר מגיעים על רקע השימוש הגובר ברחפני נפץ והפגיעות האחרונות בצפון הארץ ובדרום לבנון. בן גביר הבהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך כפי שהוא.

"אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ", כתב השר בן גביר והוסיף כי "הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון".

בהמשך דבריו פירט את הצעדים המבצעיים והאסטרטגיים שעל מדינת ישראל לנקוט לדעתו נגד מדינת לבנון וארגון הטרור חיזבאללה: "צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".

מוקדם יותר פורסם כי בישיבת הקבינט המצומצם שהתכנס אמש (ראשון) לדיון ביטחוני ממושך שארך כחמש שעות, דנו הנוכחים באיום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של כמה חיילי צה"ל בגזרת לבנון.

במהלך הישיבה התפתח ויכוח סוער בסוגיית המענה לאיום הרחפנים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

נתניהו, כך לפי הפרסום ב-ynet, דרש מהצבא פתרונות מיגון, וחזר על הנחייתו לצה"ל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. השר סמוטריץ' הביע התנגדות לקו המיגון ואמר לנתניהו, "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

ראש הממשלה לא אהב את הפתרון שהציע שר האוצר ותהה: "מה אתה מציע? שכל פעם שיהיה רחפן נוריד עשרה בניינים? וכשיהיה רחפן בעזה נוריד עשרה בניינים בעזה? וכשיהיה רחפן מיו"ש נוריד עשרה בניינים מיו"ש?, ואז כשיהיה רחפן של משפחת פשע אז נוריד עשרה בניינים ברמלה?".

סמוטריץ' השיב כי הוא תומך בכך וטען, "חד משמעית כן. מלחמה מנצחים בהרתעה וגביית מחיר. למגן עצמנו לדעת זה 6 באוקטובר. תשרטט לי איפה אתה רוצה למתוח את רשתות ההגנה בשמי הארץ. מעל כפר סבא? גם רעננה או רק רמלה ולוד?".

במהלך הדיון הטעון הביע הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עמדה התומכת בהחרפת התגובה לצורך יצירת הרתעה: "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".