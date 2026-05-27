השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, דרש הסברים ממשטרת ישראל בעקבות פרסום בערוץ 7 על הרחקתה של פעילת הימין, עו"ד נילי נאהורי, משטח הר הבית.

נאהורי קיבלה מכתב רשמי ממפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ובו צו הרחקה מנהלי מתחומי ההר למשך חודשיים. הצו הוצא נגדה בעקבות הנפת דגל ישראל במהלך יום ירושלים במתחם, כפי שגוללה הפעילה בראיון שקיימה בערוץ 7.

לפי טענת המשטרה, 20 יהודים אחרים שהניפו דגלי ישראל במתחם לא הורחקו מהמקום בעקבות מעשיהם. חרף זאת השר בן גביר דורש מהמשטרה הסברים מפורטים מדוע נאהורי ואדם נוסף הורחקו מההר באמצעות צו רשמי.

בפנייתו למשטרה הבהיר השר כי המדיניות אותה הוא מוביל היא לאפשר הנפת דגלי ישראל בשטח הר הבית, ובוודאי שלא להרחיק את מי שמניף את דגל הלאום במקום.

דרישת ההסברים הנוכחית מגיעה בהמשך לשינויים הרבים שהוביל השר בן גביר בנהלים בהר הבית מאז כניסתו לתפקיד במשרד לביטחון לאומי.

בין השינויים שבוצעו במתחם נמנים התרת תפילה בקול, השתחוויה, שירה בכל רחבי ההר והכנסת דפי תפילה מודפסים לשטח, פועל יוצא של שיתוף פעולה בין המשטרה וישיבת הר הבית.

כאמור, השר בן גביר ביקש ממחוז ירושלים לקבל הבהרה ממוקדת על החלטת מפקד המחוז, ניצב אבשי פלד, לחתום על הרחקת הפעילה.

נאהורי סיפרה לערוץ 7 כי צו ההרחקה שקיבלה אינו הראשון, ולמעשה היא מקבלת מזה שנים צווים חוזרים שכאלה, אך ממשיכה לעלות להר. בדבריה היא ציינה כי אחת ממטרות העמותה שהיא עומדת בראשה היא בדיוק העניין הזה, קידום גישה חופשית ליהודים בהר הבית. העלייה להר, היא אומרת, לא אמורה להיות כרוכה במאבק כלשהו, אלא צעד פשוט וטבעי עבור יהודים.

"לפני שש שנים עלינו עם שירת התקווה. בפעם הראשונה הייתה מהומה גדולה, אבל מאז זה כבר אפשרי. אני מקווה שכך יהיה גם עם דגל ישראל שאותו התחלנו להניף לפני ארבע שנים", אמרה נאהורי, "אי אפשר לטעון שהר הבית בידינו בלי שנוכל להניף את הסמל הלאומי".

"אני מאוד מאמינה בכוחו של העם. כשאנחנו רוצים משהו העם מוכיח שהוא רוצה ואז נבחרי הציבור עוקבים ומתחיל תהליך. זה התחיל בשירת התקווה וימשיך עם הנפת הדגל".

לדבריה, החוק אינו אוסר הנפת דגל ישראל בהר הבית, ומשום כך המשטרה משתמשת בטיעון של הפרת הסדר הציבורי. במקרה זה השימוש בטיעון הזה מעט תמוה שכן ההר פונה ממוסלמים במהלך כל יום ירושלים, כך שלא ברור איזה סדר הופר בהנפת דגל ישראל במתחם.