שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש היום (שני) בלשכתו עם לוחמי כוח 100, לאחר ההחלטה לבטל את כתב האישום שהוגש נגדם.

במהלך הפגישה הביע כ"ץ תמיכה בלוחמים והנחה את צה"ל לפעול להחזרתם של הלוחמים לשירות מילואים.

בסוף השבוע האחרון הורה הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר על ביטול כתב האישום נגד חמשת חיילי המילואים שנאשמו בפרשת "שדה תימן". ההחלטה הגיעה לאחר חשיפת שורה של כשלים חמורים, הדלפות מכוונות וחשדות נגד הצמרת הקודמת של הפרקליטות הצבאית.

החקירה בפרשה נפתחה ביולי 2024 נגד מספר משרתי מילואים מ"כוח 100" ששירתו במחנה שדה תימן, בחשד לתקיפה חמורה של עציר ביטחוני. מעצרם והחקירה הגלויה עוררו סערה ציבורית רחבה ומחאות, שבחלקן אף כללו פריצה לבסיסים צבאיים.

המסמך המפורט שפרסם הפצ"ר חשף תמונה של ההליך המשפטי. הפצ"ר הצביע על החקירה הפלילית שנפתחה נגד הפצ"רית הקודמת וסגנה בחשד להדלפת חומרי חקירה, שיבוש בדיקה ומסירת מידע כוזב לבג"ץ ולכנסת. "אירועים אלו פגעו באופן ניכר בזכותם להליך הוגן ובתחושת הצדק", נכתב בהחלטה.

עוד נקבע כי הסרטון ממצלמת האבטחה שהודלף לחדשות 12 אינו מציג תמונה חד-משמעית ואינו מוכיח אלימות מעבר להפעלת כוח סבירה במהלך חיפוש. במסמך צויין כי סרטון האבטחה שתיעד את האירוע אינו מציג באופן חד-משמעי את המעשים המיוחסים לנאשמים, בין היתר משום שחלק מהפעולות מוסתרות.

התפתחות נוספת הייתה שחרורו של העציר הביטחוני לעזה באוקטובר 2025 במסגרת עסקת שחרור החטופים. בצה"ל ציינו כי עדותו של העציר הייתה אחד מעמודי התווך של התשתית הראייתית, ושחרורו מקשה משמעותית על האפשרות להעידו ולבסס את האישומים.

לאחר שקלול כלל השיקולים, ובהם הקשיים הראייתיים, ההתפתחויות החקירתיות והחשש לפגיעה בזכות הנאשמים להליך הוגן, החליט הפרקליט הצבאי הראשי לבטל את כתב האישום.