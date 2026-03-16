שברי יירוט משיגורים מאיראן נפלו אחר הצהריים (שני) בירושלים במספר מוקדים, בהם סמוך למשרד ראש הממשלה - במרחק של מטרים ספורים מהמקום.

מוקדים נוספים של נפילת שברים אותרו גם ברחבת הר הבית, מתחם כנסיית הקבר ואזור הרובע היהודי. בנוסף אותרו שברי יירוט גם במוקדים שונים במרכז העיר ובמזרח ירושלים.

כוחות המשטרה, חבלני המשטרה ולוחמי מג"ב בודדו את הזירות ופועלים להסרת כל סיכון נוסף לציבור.

במשטרה ציינו כי האירוע ממחיש שהאויב אינו מבדיל בין דתות ומקומות קדושים - בתי כנסת, מסגדים או כנסיות.

אדם אחד נפצע באורח קל לאחר שנגע ברסיס בעודו חם במזרח ירושלים. הוא נכווה ופונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

המשטרה קראה לציבור להמשיך להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לזירות הנפילה ולאפשר לכוחות לפעול עד לסיום הטיפול המקצועי.

שברי יירוט במזרח ירושלים צילום: כבאות והצלה לישראל

מוקדם יותר מסרה המשטרה כי בעיר צפת אותרו חלקים של פריט יירוט ועלה חשד לדליפת חומר מסוכן.

למקום הגיעו שוטרי המחוז הצפוני שסגרו את הזירה, הרחיקו סקרנים ופעלו למניעת סכנה לתושבי השכונה הסמוכה.

בתום בדיקות שבוצעו בשטח על ידי חבלני משטרת ישראל ואנשי כבאות והצלה, נשלל חשד להמשך דליפת חומרים מסוכנים או לסכנה מחומר נפץ שנותר בפריט, וההנחיות המגבילות לתושבי האזור הוסרו.

במשטרה קראו לציבור להמשיך להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות והרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את עבודתם.