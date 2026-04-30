סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, נפל הבוקר (חמישי) בקרב בדרום לבנון. בן חמו שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני.

התקרית אירעה בסביבות השעה 10:20, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה הוציא לפועל מתקפת רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. אחד הרחפנים פגע בכוח מגדוד 13 ששהה בשטח פתוח במרחב הכפר קנטרה שבדרום לבנון.

מעוצמת הפגיעה הישירה נהרג סמל ליאם בן חמו ז"ל ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. על פי ההערכות, מדובר ברחפן המופעל באמצעות סיב אופטי, סוג של אמצעי לחימה שצה"ל מתקשה ליירט בשבועות האחרונים בגזרה.

מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירת האירוע ופינה את הנפגעים לבית חולים. הלוחם שנפצע באורח בינוני מאושפז כעת ומשפחתו עודכנה בפרטי האירוע.

הוא החלל ה-47 של גדוד 13 בחטיבת גולני מאז תחילת המערכה. זהו החלל השלישי הנופל בקרבות בדרום לבנון בתוך חמישה ימים בלבד, כאשר בשלושת המקרים האחרונים, ההרוגים נפגעו מרחפני נפץ שהפעיל חיזבאללה.

ביום שלישי השבוע נהרג עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, שעבד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון. הוא נפגע מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה על הכלי ההנדסי שבו עבד בדרום לבנון. בנו, בן 19, נפצע קל מרסיסים, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת.

מהתחקיר הראשוני עולה כי סמוך לשעה 11:00 שוגר רחפן נפץ של חיזבאללה לעבר הכפר עיתרון שבגזרה המרכזית בדרום לבנון. הרחפן פגע בכלי הנדסי מסוג באגר, שפעל במסגרת פעילות הנדסית להשמדת תשתיות טרור. כתוצאה מהפגיעה נהרג מפעיל הכלי, עובד הקבלן, במקום.

בתחילת השבוע, ביום ראשון, נפל סמל עידן פוקס, בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

בתקרית בה נפל פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל. ששת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.