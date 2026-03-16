נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שני) בשני אירועים נפרדים - חתימה על צו בבית הלבן וישיבת דירקטוריון במרכז קנדי - להתפתחויות במלחמה מול איראן.

טראמפ הציג תמונה של קריסה צבאית איראנית רחבה וטען כי העולם הפך לבטוח יותר בעקבות המבצע.

טראמפ אמר: "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. אבל עשינו עבודה למען העולם, לא עבודה בשבילנו, בשביל כל העולם".

בהמשך נשאל אם המלחמה צפויה להסתיים השבוע והשיב כי הוא מעריך שהסיום קרוב, אך לא בהכרח בימים הקרובים. לדבריו, "אני לא חושב כך שהשבוע, אבל זה יהיה בקרוב. זה לא יהיה רחוק. וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח".

הוא התייחס גם למצבו של מוג'תבא חמינאי ואמר כי אין מידע ברור לגביו. לדבריו, "עד עכשיו אף אחד לא יודע מה מצבו. אם תסתכלו על אביו, הוא היה נוהג לנאום הרבה. כשאומרים 'מוות לאמריקה', צריך להאמין להם כי זה מה שהם היו עושים אם היה להם נשק גרעיני. הם היו משתמשים בו, אבל אף פעם לא הייתה להם ההזדמנות. אני אף פעם לא נתתי להם את ההזדמנות להשתמש בו".

מוקדם יותר אמר טראמפ בישיבת דירקטוריון במרכז קנדי כי ארה"ב וישראל פגעו באלפי מטרות באיראן במהלך הלחימה.

לדבריו, "תקפנו יותר מ-7,000 מטרות ברחבי איראן, חיל האוויר וחיל הים שלהם הושמד לחלוטין כמו גם מערכות ההגנה האווירית. יש טפטוף של טילים איראנים במספר נמוך מאוד כי לא נשארו להם הרבה טילים".

עוד הוסיף כי חלה ירידה חדה במתקפות האיראניות, "השגנו ירידה של 90% בשיגורי הטילים הבליסטיים וירידה של 95% במתקפות הכטב"מים. השארנו את התשתיות למקרה שיום אחד המדינה הזאת תצטרך להיבנות מחדש".

בהמשך התייחס למצב ההנהגה באיראן ואמר, "איראן היא נמר מנייר, זה מה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו. אומרים שמוג'תבא ח'אמינאי פצוע קשה. אולי איבד רגל. אנשים אחרים אומרים שהוא אולי מת".

עוד אמר טראמפ כי טהרן מנהלת מגעים, אך לא ברור אם תסכים להסכם, "איראן מנהלת מו"מ אבל אני לא יודע אם הם מוכנים לעסקה. כל המנהיגים שלהם מתים. אנחנו לא יודעים עם מי אנחנו מדברים בכלל".

בנוסף ציין כי הוא סבור שצרפת עשויה לסייע בפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לדבריו, "אני חושב שהוא יעזור. דיברתי איתו אתמול. אני לא מפעיל עליהם לחץ כבד, כי הגישה שלי היא שאנחנו לא צריכים אף אחד. אנחנו האומה החזקה בעולם".

בהתייחסו לבריטניה אמר כי הופתע מעמדתה, "לפני שבועיים אמרתי להם, למה שלא תשלחו כמה ספינות? והוא ממש לא רצה לעשות את זה. אנחנו מוציאים הרבה כסף על נאט"ו ועל כל הדברים האלה כדי להגן עליכם. אנחנו לא חייבים לעשות את זה, אבל עשינו זאת".