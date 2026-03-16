על רקע ההיערכות ללחימה ממושכת ובצל המתיחות בגבול הצפון, מחריפים ראשי הישיבות והמכינות הקדם-צבאיות בציבור הדתי-לאומי את הטון נגד שילוב נשים ברכב קרבי משוריין.

במכתב ששלח לתלמידיו הרב אלי סדן, ראש מכינת "עלי" וחתן פרס ישראל, הוא מזהיר כי המצב הנוכחי פוגע אנושות בשירות של חיילים שומרי מצוות וציין כי מדובר בצעד המנוגד לפקודות השירות המשותף של המטכ"ל ואף להלכה.

העתק מהמכתב נשלח גם לרב הצבאי הראשי, הרב אייל קרים. לקריאתו של הרב סדן הצטרפו עשרות ראשי ישיבות ומכינות קדם צבאיות מהמגזר הדתי לאומי.

בפתח מכתבו כתב הרב סדן, "אנו בימים נשגבים של ישועת ה', ומלאי הבעת תודה לראש הממשלה ומפקדי צה"ל על הגבורה הנחישות וההישגים הנפלאים שבאו מתוך מסירות נפש שהיא הבסיס לסייעתא דשמיא. דווקא בעת הזאת שעושה עמנו ה' נפלאות אנו באים לעורר על גודל האחריות לקדושת המחנה".

בהמשך התייחס לשילוב נשים ברק"מ וכתב, "כידוע, כאשר ברק"ם צבאי שנכנס לקרב משבצים גם חיילות, בתור נהגות, או פרמדיקיות או קשר"גיות וכד'. עירוב זה ממשיך בתנאי לחימה ויוצר מצב של שינה משותפת וקרבה יתירה הנצרכת בתנאי קרב".

עוד כתב במכתבו, "כל זה מנוגד לפקודות המטכ"ל של השירות המשותף, כל זה הוא גובל באביזרייהו דעריות שאסור בתכלית האיסור ומוביל לדברים מאד חמורים. הטענה שזוהי שעת מלחמה אינה מקובלת עלינו. הצבא יודע לפתור בעיות כאלה, יש הרבה פרמדיקים , נהגים וקשר"גים גברים, ואם חסר- אין בעיה לגייס אנשי מילואים לתפקידים אלו. אסור באופן מוחלט לשתף פעולה עם חולשה מוסרית זו תובעים אנו שיהיה צבאנו צבא קדוש וממילא על גבי זה תופיע הסייעתא דשמייא הראויה"..

בין החותמים על הקריאה נמנים הרב עמיאל שטרנברג, הרב דוד פנדל, הרב צבי קוסטינר, הרב דוד חי הכהן, הרב אליהו זיני, הרב רפי פרץ, הרב משה הגר וכן ראשי ישיבות וראשי מכינות נוספים מהמגזר הדתי לאומי.

מפורום נשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם נמסר, "מכתבו של הרב אלי סדן, והצטרפותם של ראשי הישיבות והמכינות, מעיד כאלף עדים על המצב החמור בשטח, לפיו אין כיום שום גורם שאחראי על קדושת המחנה בצה"ל, ואין מי שיעמוד מול האג'נדה הרדיקלית של יוהל"ם לעירבוב המינים בכל יחידות הצבא".

עוד נמסר כי "הדבר גורר פגיעה חמורה ביכולת של שומרי מצוות לשרת כהלכה ועוד בימים בהם המערכת מתיימרת להטיף על גיוס חרדים. אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כ"ץ מהליכוד למנות גורם אחראי בצה"ל שידאג לשומרי מצוות ולקדושת המחנה כהלכה בצה"ל כצבא יהודי".