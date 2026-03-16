הממשלה אישרה הערב (שני) הקצאה של 81 מיליון ש"ח לרכישת מיגוניות והצבתן ברחבי הארץ. מתוך הסכום, כ-30 מיליון ש"ח יופנו להצבת מיגוניות ביישובי יהודה ושומרון.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך על ההחלטה: "במערכה האחרונה יהודה ושומרון סופגת מטחי טילים רבים, ועשרות אלפים מתושביה זקוקים בדחיפות למענה של מיגון. הצבת המיגוניות היא צעד קריטי עבור ביטחונם".

מוקדם יותר היום השתתף שר הביטחון ישראל כ"ץ בפגישת עבודה במועצת בנימין עם חברי מליאת המועצה ועם הנהגות היישובים. במהלך הביקור סקר את היערכות המועצה והיישובים לתקופת הלחימה וקיים דיון עם גורמי הביטחון והחירום.

במסגרת הפגישה התייחס השר לצורך בחיזוק המיגון ביישובים ובשכונות שבהם קיים מחסור במיגוניות. לדבריו, הממשלה תפעל להשלים את הפערים בתחום ולקדם החלטת ממשלה שתספק מענה רחב לנושא בכל הארץ.

הוא ציין כי המחסור במיגוניות ביישובים שונים, ובהם יישובים כפריים ושכונות ללא מיגון זמין, מחייב טיפול מערכתי והאצת ההצטיידות.

בהתייחס למערכה האזורית אמר השר, "הזירה המרכזית היא איראן ותישאר איראן, כי אסור לנו לוותר על ההזדמנות. כל מה שתלוי בנו ובארצות הברית אנחנו עושים. יש נחישות להמשיך ולעשות את הדברים שאנחנו עושים. אבל יש דבר אחד שתלוי בעם האיראני. אנחנו מאפשרים להם. זה לא צריך לקחת הרבה זמן להחליט שהם קמים מול המשטר שיורה בהם ורוצח בהם ומסלקים אותו. אם זה יקרה נשיג 150 אחוז, אם לא נשיג 100 אחוז. אני מאמין שזה יקרה".

בהמשך התייחס למצב בגבול הצפון ואמר, "הרחבנו את מרחב הביטחון והמדיניות שלנו חד משמעית: הם לא יחזרו עד שתושבי הצפון יזכו להגנה. לא נחזיר אנשים לבתים שלהם כשהאיום עדיין קיים".

כ"ץ התייחס גם לפעילות בזירה הסורית ואמר, "אנחנו נמצאים באזור הביטחון ובכתר החרמון ולא זזים משם. לא מתכוונים לזוז. הרחבנו שם את האחיזה שלנו ואנחנו שולטים על רובו של המרחב".

כ"ץ בבנימין צילום: דוברות המועצה האזורית בנימין

על פעילות צה"ל ביהודה ושומרון אמר, "אנחנו פועלים בצורה התקפית מול מחנות הטרור. במחנות כמו ג'נין, נור א־שמס וטולכרם נבנו גדודים חמושים לכל דבר עם תשתיות טרור. קיבלנו החלטה ברורה: צה"ל נכנס פנימה, המחבלים יוצאים החוצה והחיילים נשארים. זו המדיניות וכך זה יהיה".

גנץ הודה לשר הביטחון ואמר, "עם ישראל נלחם היום על חירותו, על עתידו ועל מורשתו. מול מי שמאיים להשמיד אותנו אנחנו לא רק נלחמים - אנחנו גם ממשיכים לבנות את הארץ ולחזק את ההתיישבות".

עוד הוסיף, "מה שנעשה כאן בתקופה האחרונה זו היסטוריה. יש היום עשרות יישובים חדשים שנמצאים בשלבי הקמה שונים לצד מאות חוות שמחזיקות את השטח ושומרות על אדמות המדינה". לדבריו, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא חלק מרכזי במערכה על עתידה של מדינת ישראל. "אנו במערכה על החירות שלנו", אמר. "ואתם עושים היסטוריה".