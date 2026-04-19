לאחר הליך משפטי ממושך שנמשך למעלה משלוש שנים, המשטרה חזרה בה מכתב האישום שהגישה נגד תושב בנימין, אשר ייחס לו עבירות של הפרת צו שטח צבאי סגור והפרעה לשוטר.

ההליך התנהל בבית משפט השלום בירושלים והסתיים לאחר שלב ההוכחות.

על פי כתב האישום המקורי, המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון באותה תקופה הכריז על השטח בו שהה התושב כשטח צבאי סגור. בליל 18 בדצמבר 2022 נמסר לו הצו, ולמחרת בבוקר נטען כי נמצא בתוך גבולות השטח האסור, מה שהוביל להגשת האישום נגדו.

במהלך הדיונים הציג עו"ד משה פולסקי, המייצג את התושב מטעם ארגון חוננו, שורה של כשלים בצו עצמו.

בין היתר נטען כי הצו לא כלל חתימה כנדרש, לא צוין תפקיד החותם עליו, חסרה חתימה בעמוד הראשון, ונמצאה אי התאמה בין התאריך העברי ללועזי. בנוסף הוצגה טענה כי ייתכן והצו שהוצג לתושב אינו אלא טיוטה שאינה תקפה.

עוד נטען כי במקביל לצו שנחתם בידי המפקד הצבאי, הוצא צו נוסף בדרגה בכירה יותר, דבר שעורר ספק באשר לתקפות הצווים. במהלך הדיון העלה הסנגור תהיות לגבי עצם קיומו של צו תקף במועד האירוע.

בנוסף לפגמים במסמך עצמו, עלו טענות משמעותיות ביחס לאופן מסירת הצו. לפי העדויות, הצו הוצג לתושב בשעת לילה מאוחרת, מבלי שהוצגה לו מפה ברורה או הסבר מפורט על גבולות השטח האסור. עוד נטען כי לא ניתן היה להבין בפועל את תחום תחולתו של הצו בזמן אמת.

"יש פגמים בצו, כך שלדעתי הוא היה טיוטה בכלל... משמעות הצו הזה היא כלום ושום דבר. הצו לא חתום. לא הציגו לו צו תקף", אמר עו"ד פולסקי בדיון.

השופטת חוי טוקר ציינה במהלך הדיון כי קיים קושי משמעותי להרשיע אדם על סמך הקראה חפוזה בשעת לילה מאוחרת, שבה הנאשם כלל לא יכול לעמוד על גבולות השטח האסור בשהייה.

במהלך הדיון נחשף גם כי באותה תקופה ביצעו כוחות הביטחון פינויים רבים באזור, לעיתים עשרות בחודש, דבר שלפי ההגנה השפיע על אופן האכיפה והבהירות כלפי התושבים.

תחילה הודיעו נציגי המשטרה כי בכוונתם לזמן לעדות את החתום על הצו, אבי בלוט, אז תא"ל, אולם בהמשך חזרו בהם מהאישום כולו.

עו"ד פולסקי ציין כי כבר בתחילת ההליך פנה בבקשה לבטל את האישום, בטענה כי לא ניתן להרשיע את התושב בנסיבות המקרה. "אין אלא להצר על כך שהנאשם, הינו לוחם במילואים ששירת מאות ימי מילואים בשנתיים האחרונות, נאלץ לנהל הליך משפטי במשך תקופה ארוכה עד שכתב האישום בעניינו בוטל".