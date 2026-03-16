פיקוד העורף פרסם הערב (שני) החרגות המאפשרות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד במספר אזורים בארץ, בכפוף להנחיות המיגון ולהנחיות משרד החינוך.

במשרד החינוך הסבירו כי ההחלטה התקבלה מתוך הבנה לחשיבות שבשמירה על הרצף הטיפולי והחינוכי עבור תלמידי החינוך המיוחד גם בתקופת חירום.

עוד נמסר כי הפעלת המסגרות תיעשה באופן מדורג, כדי לאפשר לרשויות המקומיות ולהנהלות מוסדות החינוך זמן להיערכות.

הודעות פרטניות לגבי פתיחת המסגרות ושעות הפעילות יימסרו להורים על ידי הרשויות המקומיות ומנהלי מוסדות החינוך.

פעילות חינוכית במסגרות החינוך המיוחד ניתן לקיים באזורי ההנחיה הכוללים את ירושלים, השרון (אורנית, אלפי מנשה, אלקנה ושער שומרון), גוש דן, לכיש, שפלת יהודה (למעט בית שמש), העמקים, המפרץ, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, מרכז הגליל, הגליל התחתון ודרום הגולן (למעט קצרין וקדמת צבי).

הפעילות תתאפשר אך ורק במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בפרק הזמן העומד לרשות היישוב בזמן התגוננות.

בנוסף הובהר כי הסעות תלמידי החינוך המיוחד למסגרות ייעשו על ידי ההורים בלבד ובהתאם לנוהל הביטחוני המעודכן ולהנחיות פיקוד העורף.

במשרד החינוך ציינו כי הם עומדים בקשר רציף עם פיקוד העורף וגורמי הביטחון וימשיכו לעדכן בהתאם להתפתחויות.

יצויין כי עבור אזור ההנחיה גליל עליון, נקבעו תנאי מיגון מחמירים יותר עבור מסגרות החינוך המיוחד - ניתן לקיים פעילות חינוכית לחינוך המיוחד בתוך מרחב מוגן תקני בלבד.