סוכות בזירת בית הכנסת שהוצת ברמלה ערוץ 7

יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, הגיע היום (שני) לזירת בית הכנסת שהוצת ברמלה וסייר במבנה שניזוק קשות מהשריפה.

סוכות, שהגיע למקום בעקבות פנייתו של חבר מועצת העיר רמלה מטעם הציונות הדתית, הראל שוהם, נחשף לממדי ההרס הכבדים במבנה, הכוללים ספרי קודש וארון קודש שעלו באש.

במהלך הסיור הביע ח"כ סוכות זעזוע מהמראות ומהיעדר התהודה הציבורית לאירוע. "הדבר הזה עבר בשקט בתקשורת וזה כל כך הזוי", אמר. "ספרי קודש שרופים, ארון קודש שנשרף, בית כנסת שלם שעלה בלהבות כשעל פי החשד במשטרה מדובר בהצתה מכוונת".

סוכות הצהיר כי בעקבות המקרה פנה לראש השב"כ בדרישה להכניס את שירות הביטחון הכללי לעובי הקורה של החקירה.

לדבריו, אין להתייחס למקרה כאל פשיעה פלילית רגילה: "מדובר בחלק ממלחמה בעם היהודי בארץ ישראל ולא עוד אירוע של ונדליזם. זה אויב עם תעודת זהות כחולה שבא וניסה לגרש אותנו כיהודים מהעיר וזה דורש טיפול של השב"כ".

שוהם, שליווה את הסיור, חיזק את הדברים וציין כי מדובר בהמשך ישיר למתיחות בעיר בשנים האחרונות.

"מדובר בקו אדום שנחצה של שריפת בית כנסת בארץ ישראל", אמר שוהם. "קו אדום של אויב שפועל בוונדליזם עוד משומר חומות וממשיך לפגוע בנו, והפעם הגדיש את הסאה. התמונות של בית הכנסת השרוף מחייבות לא להרפות ולטפל בפורעים כדי לשנות את המציאות".