לוחם מחטיבת גבעתי נפצע היום (שני) באורח בינוני במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים.

על פי ההערכה הראשונית בצה"ל מדובר בתאונה מבצעית. מצה"ל נמסר כי משפחתו של הלוחם עודכנה על הפציעה.

בצה"ל ציינו כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה וכי האירוע מתוחקר.

בתוך כך עדכן צה"ל מוקדם יותר הערב כי במסגרת מאמץ ההגנה הקדמית ממשיכים כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, בפיקוד אוגדה 91, בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון נגד תשתיות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

במהלך הפעילות איתרו הכוחות אמצעי לחימה וחומרי הסתה במבנה ששימש את פעילי הארגון. בנוסף השמידו הכוחות מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שלדבריהם בחר להצטרף למערכה בחסות המשטר האיראני.