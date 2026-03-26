מפקד אוגדה 162 בפקודת הקשר ללוחמיו דובר צה"ל

כוחות אוגדה 162 הצטרפו בימים האחרונים להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

האוגדה פועלת כעת כתף אל כתף עם אוגדות 91 ו-36 ביעדים נוספים בגזרה, במטרה להעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה.

כניסתה של אוגדה 162 ללבנון מגיעה לאחר תקופה ממושכת ואינטנסיבית של שנתיים של לחימה ברצועת עזה.

עם השלמת ההיערכות הלוגיסטית והמבצעית למשימה החדשה, החלו הכוחות לפעול ביעדי מפתח בדרום לבנון במטרה להרחיב את מרחב האבטחה וליצור שכבת ביטחון נוספת עבור תושבי הצפון.

בטרם כניסת הכוחות הקרקעיים לשטח, ביצע צה"ל ריכוך מאסיבי של המרחב באמצעות ארטילריה ותקיפות של כלי טיס מחיל האוויר, שהשמידו תשתיות טרור רבות ששימשו את מחבלי חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי "ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה והחליט לפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

בכניסה ללבנון אמר מפקד האוגדה תא"ל שגיב דהן ללוחמיו בפקודת הקשר: "כאן קודקוד, מאחורינו יש יישובים שלמים שמביטים קדימה ומאמינים בכם. משפחות שיודעות שיש מי שיגן, יש מי שעומד בינן לבין האיום, יש מי שנלחם בשבילן. זו ההגנה על הבית, אנחנו הקו שמפריד בינם לבין המלחמה".

הוא הוסיף: "האויב יפגוש צבא, הוא יפגוש את אוגדה 162 שהגיעה כדי לנצח. אנחנו ננוע למשימתנו. היעד ברור - הסרת האיום על יישובי הצפון, להשמיד את האויב ולוודא מציאות ביטחונית משופרת".

הוא פנה ללוחמים: "אתם מגיעים למערכה הזו עם ניסיון מבצעי שבניתם לאורך השנתיים האחרונות. נלחמתם ברצועת עזה באומץ ובנחישות. אני סומך עליכם, תושבי הצפון ומדינת ישראל צופים וסומכים עלינו. צאו להתקפה, עד הסוף, עד הניצחון".