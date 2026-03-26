השמדת תשתיות טרור דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (חמישי) תיעודים חדשים מפעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון.

הלוחמים, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, מבצעים בימים האחרונים פשיטות ממוקדות נגד יעדי טרור כחלק ממאמץ ההגנה הקדמי להסרת איומים מגבול הצפון.

במסגרת הפעילות העצימה, ביצעו כוחות החטיבה יותר מ-200 תקיפות ממוקדות נגד חוליות מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

במהלך הסריקות והפשיטות, חוסלו מספר חוליות מחבלים שהיוו איום על הכוחות ועל יישובי הגליל, והושמדו עשרות תשתיות טרור - ביניהן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים ששימשו את הארגון.

הפעילות של חטיבה 226 היא חלק מהמערכה הכוללת של צה"ל בדרום לבנון, שמטרתה לנטרל את יכולות חיזבאללה ולמנוע חדירה לשטח ישראל.

בצה"ל מדגישים כי ימשיכו "לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".