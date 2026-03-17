צה״ל תקף תשתיות של משטר הטרור האיראני דובר צה"ל

צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו גל תקיפות נרחב בשלושה מוקדים מרכזיים באיראן במקביל.

המבצע, שכוון נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני, התמקד במרחבים טהרן, שיראז וטיבריז.

במסגרת התקיפות בטהרן, הוטלו עשרות חימושים לעבר מפקדות של גופי הביטחון, ובהן מיניסטריון המודיעין והבסיג'. בנוסף, הותקפו אתרים ששימשו לאחסון ושיגור כלי טיס בלתי מאוישים, טילים בליסטיים ומערכות הגנה אוויריות.

במקביל, בשיראז הותקף מטה מפקדת ביטחון הפנים של המשטר לצד אתר לאחסון טילים בליסטיים. התקיפות התמקדו בתשתיות מרכזיות המשמשות את מערך הביטחון האיראני.

בטיבריז הושמדו מערכות הגנה נוספות של המשטר, במטרה להרחיב את העליונות האווירית ולהסיר איומים על מדינת ישראל. הפעולה נועדה גם להגן על מטוסי חיל האוויר הפועלים באזור.

צה"ל הדגיש כי התקיפות הן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה וביכולות משטר הטרור האיראני לאיים על מדינת ישראל ומטוסי חיל האוויר.