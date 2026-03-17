למעלה ממאה חסידי ברסלב הסתננו הבוקר (שלישי) לעיר שכם והגיעו לקבר יוסף ללא תיאום עם צה"ל ובניגוד להנחיות הביטחון.

החסידים הגיעו עם תפילין והתפללו תפילת שחרית במקום, לטענתם במטרה "להשיב את השליטה היהודית למקום".

זו לא הפעם הראשונה שחסידי ברסלב חודרים לאזור ללא אישור. בדצמבר האחרון אירוע דומה הסתיים בתאונה חמורה: חסידים שהגיעו ברכבים פרטיים לקבר יוסף דרסו פלסטיני ביציאה מהמקום בנסיעה מהירה. מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית היו מעורבים בטיפול באירוע.

הפלסטיני שנפצע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לאחר מכן, החסידים ברחו רגלית מהנקודה. הרכב נתפס והוסגר למנהל האזרחי.

בצה"ל מזהירים: "נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק".