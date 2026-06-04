תיעוד חדש | מח"ט גולני היוצא בפקודה לכיבוש הבופור צילום: דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (חמישי) לראשונה מאז המבצע לכיבוש הבופור את תיעוד פקודת הקשר של מפקד חטיבת גולני היוצא, אלוף-משנה עדי גנון, עם תחילת ההתקפה לכיבוש הרכס.

"נצא להתקפה היסטורית על רכס הבופור. נחצה בדרך את הליטאני, שאתם דור ניצחון, כבשתם בקרבות גבורה ונמשיך להכות בארגון הטרור חיזבאללה", פתח גנון.

הוא ציין כי "הקרב היום הוא אבן דרך בספרי המורשת של חטיבת גולני ומדינת ישראל. משימה שנעשתה בפעם האחרונה ב-1982 על ידי לוחמי החטיבה. משימה שכל גולנצ'יק גדל וחלם עליה. עם ישראל כולו מאחורינו, אני סומך עליכם ומאמין בכם".

"כמו שהבטחנו נמשיך ככל שיידרש כדי להבטיח את ביטחון יישובי הצפון. אנו ממשיכי הדרך, בצניעות ובענווה, נעמוד במשימה הזו - יהיה המחיר אשר יהיה. אין שום כוח שיעצור את צה"ל, את מדינת ישראל ואת חטיבת גולני. כאן גולני לוחם - עד הניצחון - התקפה, התקפה, סוף", חתם גנון את דבריו.