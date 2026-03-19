ד"ר חנה קטן התייחסה בטור וידיאו בערוץ 7 למציאות שנוצרה בעקבות המלחמה, במסגרתה חתונות רבות נדחות או משתנות בשל, בין היתר, גיוס חתנים למילואים.

בדבריה ציינה כי המציאות מזכירה במובנים מסוימים את תקופת הקורונה, ואמרה, "חזרנו לחתונות הקורונה. יש בזה חן מיוחד, משהו יותר אינטימיות, פחות התעסקות עם הדברים החיצוניים, יותר התעסקות עם הלב".

עוד התייחסה לאתגר העומד בפני כלות שחתונתן נדחתה, ואמרה, "ומה עושה כלה שהתאריך השתנה? החתן מגויס, ובמילואים יש אילוצים אחרים. מה עושים עם התאריך של החתונה?".

לדבריה, קיימים פתרונות רפואיים שיכולים לסייע בהתאמת מועד החתונה למציאות המשתנה, ואמרה, "לשם כך, ישנן רופאות יראות שמיים וגם רופאים, שיכולים לסדר תוכנית אלטרנטיבית, לשנות את התוכנית ההורמונלית, כדי שהחתונה, מתי שהיא תתקיים, תתקיים מתוך שמחה".

בסיום דבריה הדגישה כי אין לוותר על האפשרות, ואמרה, "ואל תוותרו על זה. זה אפשרי".