הפעילות בנושאת המטוסים CENTCOM

צבא ארצות הברית פרסם הלילה (שלישי) תיעוד מתוך נושאת מטוסים, כחלק מהפעילות במסגרת המלחמה באיראן.

בסרטון נראית עבודת צוות משותפת של אנשי הצוות, לצד המראות של מטוסי קרב לתקיפות ונחיתות חזרה מפעילות מבצעית.

עוד מתועדת עבודת הבקרה והטכנאים על סיפון הספינה, כחלק מהפעלת מערך הטיסה והתחזוקה השוטפת.

לצד התיעוד נכתב: "עבודת צוות היא זו שגורמת להכול לפעול על סיפון נושאת מטוסים המבצעת פעולות טיסה!"

בתוך כך, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס אמש בשני אירועים נפרדים - חתימה על צו בבית הלבן וישיבת דירקטוריון במרכז קנדי - להתפתחויות במלחמה מול איראן.

טראמפ הציג תמונה של קריסה צבאית איראנית רחבה וטען כי העולם הפך לבטוח יותר בעקבות המבצע.

טראמפ אמר: "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. אבל עשינו עבודה למען העולם, לא עבודה בשבילנו, בשביל כל העולם".

בהמשך נשאל אם המלחמה צפויה להסתיים השבוע והשיב כי הוא מעריך שהסיום קרוב, אך לא בהכרח בימים הקרובים. לדבריו, "אני לא חושב כך שהשבוע, אבל זה יהיה בקרוב. זה לא יהיה רחוק. וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח".

הוא התייחס גם למצבו של מוג'תבא חמינאי ואמר כי אין מידע ברור לגביו. לדבריו, "עד עכשיו אף אחד לא יודע מה מצבו. אם תסתכלו על אביו, הוא היה נוהג לנאום הרבה. כשאומרים 'מוות לאמריקה', צריך להאמין להם כי זה מה שהם היו עושים אם היה להם נשק גרעיני. הם היו משתמשים בו, אבל אף פעם לא הייתה להם ההזדמנות. אני אף פעם לא נתתי להם את ההזדמנות להשתמש בו".