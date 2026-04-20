פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פרסם הלילה (שני) תיעוד של פגיעה והשתלטות על ספינת משא איראנית שניסתה לחצות את מצר הורמוז, למרות המצור האמריקני שהוטל על נתיב המים.

בהודעת סנטקום נכתב כי "כוחות אמריקניים הפועלים בים הערבי אכפו מצור ימי על ספינת מטען הנושאת דגל איראן, שניסתה לשוט לעבר נמל איראני ב-19 באפריל. משחתת הטילים המונחים USS Spruance יירטה את הספינה M/V Touska בדרכה לבנדר עבאס שבאיראן".

עוד נטען כי הכוחות האמריקניים הודיעו לספינה כי היא מפרה את המצור ושיגרו אזהרות במשך שש שעות, אך לאחר שצוות הספינה האיראנית לא נענה, תקפה המשחתת את חדר המכונות והשביתה את מערכת ההנעה.

בתגובה לתקרית טען מטה חאתם אל-אנביא, מפקדת החירום של איראן, כי ארצות הברית הפרה את הפסקת האש כאשר פתחה באש לעבר הספינה.

עוד נמסר כי "איראן תגיב ותנקום על ה'שוד הימי' שביצע הצבא האמריקני". בנוסף נטען כי לאחר התקיפה האמריקנית, כוחות איראניים תקפו כמה ספינות צבאיות אמריקניות באמצעות כטב"מים.

קודם לכן כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת החברתית TRUTH כי צבא ארה"ב השתלט על ספינת המשא שניסתה לפרוץ את המצור.

"היום ספינת משא תחת דגל איראן בשם TOUSKA, באורך של כמעט 270 מטרים ובמשקל של נושאת מטוסים, ניסתה לעבור את המצור הימי שלנו - וזה לא הלך להם טוב", ציין טראמפ.

הוא הוסיף כי "משחתת הטילים המונחים של חיל הים האמריקאי USS SPRUANCE יירטה את ה-TOUSKA במפרץ עומאן וקראה לה לעצור. הצוות האיראני סירב להיענות, ולכן ספינת חיל הים שלנו עצרה אותם במקום באמצעות פיצוץ בחדר המכונות".

"כרגע חיל הנחתים האמריקאי נמצא במשמורת על הספינה. ה-TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקאי בשל היסטוריה של פעילות בלתי חוקית. יש לנו שליטה מלאה על הספינה ואנו בודקים מה יש על הסיפון", סיכם.