משרד ההגנה הבלגי, בשיתוף המשטרה הפדרלית, יהיה אחראי מעתה על אבטחת אתרים הקשורים לקהילה היהודית בבלגיה, כך הודיעו שרי הפנים וההגנה, ברנרד קווינטין ותיאו פרנקן.

ההחלטה מגיעה בעקבות הפיגוע בבית הכנסת בליאז' בשבוע שעבר, שם התפוצץ מטען חבלה, והאירועים האנטישמיים בנורבגיה ובהולנד.

החיילים יוצבו בבתי כנסת ובבתי ספר יהודיים "בהקדם האפשרי", לדברי השרים. ההיבטים המבצעיים ינוהלו על ידי המשטרה בשיתוף פעולה הדוק עם משרד ההגנה. טרם ברור כמה אנשי צבא ייפרסו.

"על רקע האנטישמיות הגוברת, ההתקפה על בית הכנסת בליאז' הוכיחה שוב כי האיום על הקהילה היהודית בבלגיה הוא ממשי מאוד", אמר השר קווינטין.

ב-9 במרץ אירע פיצוץ ליד בית הכנסת בעיר ליאז'. מספר ימים לאחר מכן התרחשו תקריות ברוטרדם ובאמסטרדם, בהן הוצתה שריפה בבית כנסת ואירע פיצוץ בבית ספר יהודי. בנורבגיה, יממה קודם, אירע פיצוץ בשגרירות ארה"ב.

מיכאל פרייליך, חבר הפרלמנט היהודי שדחף להצבת חיילים באזורים יהודיים, כתב: "המשטרה הפדרלית קראה לצבא לשמור על אתרים יהודיים כעת, כשהאיום ממשי. טוב לראות סוף סוף נקיטת פעולה בעקבות סדרה של התקפות על מוסדות יהודיים. חשוב שצעד זה ננקט. בטיחות חייבת להיות במקום הראשון".

בעקבות הפיגוע בליאז', מספר מנהיגים פוליטיים קראו להצבת אנשי צבא להבטחת הביטחון במקומות בהם מגיעים יהודים רבים. ועדת התיאום של הארגונים היהודיים בבלגיה קראה לפריסת אנשי צבא ברחובות.