הרס בתחנת רכבת בחולון תיעוד מבצעי מד"א

מטח טילים ששוגר בצהריים (שלישי) מאיראן לעבר מרכז הארץ גרם לנזקים במספר מוקדים, בהם תחנת רכבת, כלי רכב ומבנים, אך לא דווח על נפגעים.

בחולון נגרם נזק לתחנת רכבת וכן לאוטובוסים, בעקבות נפילת רסיסים באזור. ברכבת ישראל הודיעו כי נסגרה תחנת צומת חולון לשירות באופן זמני, ותנועת הרכבות בין תל אביב לראשון לציון משה דיין הופסקה לזמן קצר.

הדי הפיצוצים נשמעו היטב ברחבי גוש דן, כאשר שברי יירוט ורסיסים נפלו במספר אתרים. בפארק מנחם בגין בתל אביב נפלו שברי יירוט ישירות לתוך בריכת הגלים.

במושב רינתיה נזק נגרם למבנה כתוצאה מנפילה ובאור יהודה רסיסים פגעו במספר כלי רכב חונים וגרמו להם נזק.

על פי הדיווחים, באירוע נעשה שימוש בטיל מתפצל, ששוגר לעבר אזור המרכז והגביר את פיזור הרסיסים במספר מוקדים.

מרכבת ישראל נמסר, "בשל חשש לנפילת רסיסים בתחנת צומת חולון, נסגרה התחנה זמנית לשירות והופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות ת"א וראשל"צ משה דיין. שאר קווי הרכבת פעילים כסדרם".