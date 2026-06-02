פעילות חטיבת גבעתי בלבנון דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי, בפיקוד אוגדה 36, יצאו בימים האחרונים למבצע להשגת שליטה מבצעית וטיהור מרחב הכפרים זוטר א-שרקיה וזוטר אל-ע'רביה בדרום לבנון.

המבצע נערך כחלק מהמאמץ האוגדתי לחיזוק השליטה המבצעית באזור, ובמטרה להביא להסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ועל מטולה. הכוחות חצו את נהר הליטאני ומבצעים פשיטות ממוקדות על תשתיות טרור מגוונות במרחב.

במהלך הפעילות הממוקדת, הלוחמים מאתרים ומשמידים אמצעי לחימה ומחסלים מחבלים הפועלים במרחב הכפרים. עד כה חוסלו כ-20 מחבלים, ובנוסף אותרו מאות פריטים של אמצעי לחימה אשר הוחבאו בתוך בתים אזרחיים במרחב.

לפי צה"ל, הפעילות הקרקעית של חטיבת גבעתי מלווה בסיוע אווירי רחב, ועד כה בוצעו בהכוונת הכוחות יותר מ-100 תקיפות של חיל האוויר.

צה"ל פרסם תיעוד מהשמדת תשתיות הטרור על-ידי חיל האוויר, לצד תיעוד של מחסן אמצעי לחימה שאותר על-ידי הכוחות בשטח.

מח"ט גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה, סיפר כי הכוחות נתקלו במהלך ההתקדמות בכמויות גדולות של אמצעי לחימה ומשגרים. "תוך כדי שאנחנו מתקדמים לאורך הנהר או במעלה הרכס, אנחנו מזהים מסביב המון משגרים, אמל"ח ומעלינו ירי תמ"ס. בזמן כזה, אני חושב לעצמי כמה חשוב שאנחנו כאן ומה המשמעות של כל זה", אמר.

לדבריו, השלב הראשון במבצע היה הכשרת המעברים על נהר הליטאני, ולאחר מכן חצו הכוחות את הנהר, טיהרו את הכפרים והשמידו תשתיות ומוצבים של חיזבאללה. "עברנו בזריזות לגדה השנייה, ותפסנו מיד את המרחב, לרבות טיהור הכפרים והשמדת התשתיות בהם", ציין.

בהתייחסו לכיבוש רכס הבופור אמר המח"ט כי "לעמוד שם, על פסגת הרכס, לצד כל הכוחות שלקחו חלק, העלה רגשות מעורבים. גם להסתכל אחורה על יישובי הצפון שאנחנו מגנים עליהם, אבל גם לזכור ולחשוב על אותם לוחמים שנפלו בגבורה בדרך לשם".

אל"ם שמכה הוסיף כי חטיבת גבעתי התכוננה במשך חודשים למעבר מגזרת עזה ללחימה בלבנון. "לא ויתרנו על אף אימון, אף תרגיל או הכנה לתוואי החדש. למדנו את אופי האויב והלחימה שנפגוש, תרגלנו אותם והטמענו את השינויים לעומקם בתוך החטיבה כולה", אמר.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל