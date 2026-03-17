קולות הקשר של מפקד האוגדה דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שלישי) תיעוד מקולות הקשר ומהפעילות המבצעית של אוגדה 91 הממשיכה בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

הכוחות פועלים לאיתור ולהשמדת מצבורי אמצעי לחימה ותשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה במרחב הסמוך לגבול.

עם היציאה להרחבת המשימה, פנה מפקד האוגדה, תת-אלוף יובל גז, ללוחמיו בקשר והדגיש את חשיבות המערכה להסרת האיום הישיר על תושבי הגליל.

"פתחנו במערכה להסיר את האיום על התושבים והיישובים בצפון", אמר תא"ל גז ללוחמים. "ברוח גבורת תל חי, משימתנו היא ברורה - להגן על תושבי הצפון והגליל, להשמיד אויב ותשתיות ולייצר ביטחון שנים קדימה".

מפקד האוגדה הוסיף בדבריו: "אנחנו, הצבא שנמצא לפני האזרחים, מתקדמים קדימה בכדי להסיר את האיום ולהבטיח ביטחון ליישובים. נפעל בנחישות ונכה באויב בכל מקום שידרש".

לסיום אמר: "ראיתי אתכם בשנה האחרונה נלחמים עם רוח לחימה, בגבורה ובמקצועיות. אני סומך עליכם, הלוחמים והמפקדים, על המקצועיות, הרוח והנחישות לעמוד במשימה. המשיכו לפעול בעוצמה ושימרו אחד על השני. תחנות כאן קודקוד, התקפה התקפה".